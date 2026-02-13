Diputados del PRI reimpulsan eliminación del IVA por usar aeropuertos

El priista Arturo Yáñez Cuéllar reimpulsa su iniciativa en la que propone que el gobierno federal elimine el Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA), con el fin de que los boletos de avión sean más accesibles para la ciudadanía, al reducir costos y permitir condiciones más justas para quienes utilizan el transporte aéreo.

El diputado apuntó que los usuarios enfrentan múltiples obstáculos para recuperar el monto de la tarifa cuando no utilizan su vuelo, lo que genera inconformidad y desconfianza en el sistema.

Plantea un tope máximo al precio de un boleto nacional, equivalente a 15 días de salario mínimo vigente ($4,182), incluso si se compra con poca anticipación. También garantiza la devolución inmediata del TUA en caso de que el pasajero no utilice su boleto, a través de medios digitales o bancarios.

Además, se incluye modificaciones a la Ley de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil y la Ley del IVA. Con ello, Arturo Yáñez subrayó que es necesario atender un problema que afecta directamente a millones de pasajeros: la TUA en México sigue siendo una de las más altas del mundo, sin que ello se refleje en instalaciones de primer nivel.

“Los aeropuertos concentran gran parte del flujo de pasajeros nacionales e internacionales, lo que convierte a la TUA en un elemento estratégico para la movilidad y el desarrollo económico del país. La propuesta no sólo busca aliviar el bolsillo de los ciudadanos, sino también fortalecer la competitividad del transporte aéreo en México y consolidar un sistema más justo y eficiente”, expone en su propuesta.

Arturo Yáñez Cuéllar enfatiza que es indispensable replicar lo que ya ocurre en otros medios de transporte, donde existen descuentos y apoyos para sectores vulnerables, y que el transporte aéreo debe alinearse con esa visión de equidad.