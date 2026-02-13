Se brindaron más de 10 mil atenciones en en Coahuayana como parte de la Feria del Bienestar

Más de 10 mil coahuayanenses recibieron atenciones de los tres órdenes de gobierno que participaron Feria del Bienestar y el Tianguis del Bienestar, en la explanada municipal de Coahuayana.
Bajo la participación de la Secretaría de Gobernación, personal del sector salud tomó la presión arterial y midió la glucosa de la población, además de que se bridó orientación sobre los Programas para el Bienestar, incluyendo las pensiones universales, las becas educativas y Sembrando Vida.
En estas acciones que forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se apoyó con trámites administrativos de identidad, como actas de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP), y también se realizaron actividades de prevención para una vida saludable y en ambientes de paz.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron labor social y la Procuraduría Agraria atendió a productores de la región.
En el Tianguis del Bienestar se entregó de manera gratuita ropa nueva, así como utensilios para el hogar, que fueron asegurados en aduanas.