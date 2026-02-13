Sheinbaum descarta ataque contra la familia Aguilar tras agresión armada en Zacatecas

Sheibaum descarta posible ataque a la familia Aguilar La mandataria confirmó que lo sucedido en la noche del jueves en Zacatecas fue contra un convoy de seguridad que transitaba por la zona donde se encuentra la residencia del cantante Pepe Aguilar

La noche del 12 de febrero, un convoy integrado por elementos de seguridad fue atacado a balazos en Zacatecas mientras circulaba cerca de un predio propiedad del cantante Pepe Aguilar. El hecho desató versiones encontradas, pero al día siguiente la presidenta Claudia Sheinbaum salió a aclarar que la agresión no estuvo relacionada con la familia del intérprete y que todos se encuentran bien.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el ataque ocurrió simplemente porque el convoy “pasó en ese momento por un lugar”, en referencia a la zona donde se ubica el rancho del artista. Subrayó que el hecho no tenía como objetivo a la familia Aguilar y que, desde el primer momento, hubo comunicación con ellos para brindarles protección.

Sheinbaum insistió en que “ni mucho menos” se trató de un atentado dirigido al cantante o a sus familiares, sino de una agresión armada contra las fuerzas de seguridad que transitaban por la zona. Añadió que la información completa será dada a conocer con transparencia por las autoridades federales que integran el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con reportes de medios locales, los elementos atacados pertenecerían a la policía estatal y al Ejército mexicano. Hasta ahora no se ha informado sobre personas fallecidas ni se conoce la identidad de los agresores.

Horas después del incidente, el propio Pepe Aguilar difundió un comunicado para desmentir versiones que circularon en redes y medios. Aseguró que su familia está bien y que él se encontraba en la Ciudad de México al momento de los hechos. Señaló que lo ocurrido formó parte de un operativo de seguridad realizado cerca de su domicilio.

Diferentes versiones el atentado: Christian Nodal y Ángela Aguilar viajaban en el convoy

En un inicio, algunas versiones apuntaban a que el ataque había sido contra un convoy en el que viajaban los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar rumbo a la capital del país, información que posteriormente fue descartada por las autoridades.

El Gobierno de Zacatecas confirmó que la agresión se registró en el municipio de Villanueva, donde se localiza el rancho de la familia Aguilar. Más tarde, el secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes, precisó que el ataque ocurrió en la comunidad de Tayahua, sobre la carretera que conduce al municipio de Tabasco.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el ataque, mientras reiteran que no hubo daños a civiles ni a la familia del cantante.