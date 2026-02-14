Profeco da consejos para cuidar sus finanzas en pareja

Profeco consejos financieros para las parejas este 14 de febrero

Vivir en pareja no solo implica compartir tiempo y espacio, también requiere ponerse de acuerdo en temas tan sensibles como el dinero. Por eso, durante el mes del amor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), presentó una guía pensada para ayudar a las parejas a organizar sus finanzas sin afectar su tranquilidad ni su relación.

El punto de partida, señala la Profeco, es la honestidad financiera. Tener claridad sobre ingresos, deudas y hábitos de gasto ayuda a evitar malentendidos y prácticas conocidas como “infidelidad financiera”, que ocurre cuando uno de los integrantes oculta deudas, hace gastos sin avisar o usa dinero común sin comentarlo antes.

Para facilitar la vida en común, existen distintas herramientas financieras que pueden adaptarse a cada pareja, siempre y cuando ambas personas estén seguras de la decisión y tengan claros sus objetivos.

Una de ellas es la cuenta de ahorro mancomunada, que permite crear un fondo común para metas compartidas. Antes de contratarla, se recomienda hablar con franqueza sobre si las metas están bien definidas y si ambos pueden aportar de manera constante. Estas cuentas pueden ser mancomunadas, donde cada movimiento requiere la autorización de los dos, o solidarias, en las que cualquiera puede disponer del dinero. Para evitar conflictos, es clave llevar un registro claro de aportaciones y gastos.

Otra opción es el crédito hipotecario mancomunado, que permite acceder a un monto mayor para adquirir una vivienda, siempre que ambos cuenten con ingresos estables y estén dispuestos a asumir un compromiso a largo plazo. En este caso, la Profeco aconseja revisar con cuidado la tasa de interés, los seguros obligatorios, los plazos, posibles penalizaciones y dejar por escrito qué pasará con la propiedad si la relación termina.

También están las tarjetas de crédito con responsabilidad compartida, a través de una tarjeta adicional, que pueden simplificar los gastos del hogar. Sin embargo, es importante recordar que el titular sigue siendo el único responsable legal del pago total, por lo que se recomienda usarlas solo si ambos tienen hábitos de pago puntuales y respetan los límites establecidos.

En cuanto a la protección ante imprevistos, los seguros de vida o de gastos médicos mayores son una alternativa para respaldarse mutuamente. Antes de contratarlos, se debe definir quién será el titular, quién pagará la prima y quiénes serán los beneficiarios.

Finalmente, la Profeco subraya que unas finanzas sanas también se construyen con hábitos cotidianos: fijar metas comunes como un viaje o un fondo de emergencia, celebrar los logros financieros, hacer un plan mensual sencillo donde se defina cuánto aporta cada quien y revisar las cuentas de manera periódica.