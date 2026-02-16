Con la estrategia nacional contra el sarampión se han aplicado más de 16.2 millones de dosis

Más de 16 millones de vacunas contra el sarampión A través de la estrategia nacional contra el sarampión, se han aplicado más de 16.2 millones de dosis en todo el país. Se mantiene el llamado para inmunizar a menores de 6 meses a 12 años, y personas 13 a 49 años sin dosis o con esquema incompleto de inmunización

La Secretaría de Salud resaltó que el sector salud del país ha aplicado más de 16 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la estrategia de inmunización a nivel nacional.

Estableció que en el periodo comprendido del 1º de enero del año pasado al 13 de febrero de 2026, el total de vacunas aplicadas ascienden a 16 millones 252,819 vacunas contra el sarampión en todo el país.

Para conocer el centro de vacunación más cercano, la población puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, donde se brinda orientación gratuita.

En este sentido, se destacó que las vacunas se aplican en todas las instalaciones del: IMSS, el ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, así como las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina (Semar), así como en coordinación con las Secretarías de Salud de las 32 entidades federativas, con el objetivo de fortalecer la protección de la población.

Se recuerda que la vacunación está dirigida de manera prioritaria a menores de 6 meses a 12 años, que no cuenten con ninguna dosis o requieran refuerzo, así como personas desde los 13 hasta los 49 años que no cuenten con antecedente vacunal o tengan esquemas incompletos.

Es importante que mamás y papás revisen esquemas de vacunación de sus hijas e hijos y acudir a los servicios de salud para iniciar o completar la vacunación correspondiente, como una medida fundamental de protección individual y colectiva.