Diputados del PAN pide comisión especial por seguimiento a brote de sarampión

CDMX — La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una solicitud formal para la creación de una Comisión Especial de Seguimiento al Brote de Sarampión en México a instancias de su legislador, quien advirtió que México enfrenta una crisis sanitaria de carácter nacional que exige una respuesta coordinada, transparente y eficaz por parte del Estado mexicano.

Ramírez Barba indicó que la Junta de Coordinación Política deberá analizar y aprobar de inmediato la propuesta, ya que el Ejecutivo Federal ha incurrido en serias omisiones en la conducción y ejecución de la política de vacunación, propuesta apoyada por su grupo parlamentario.

En esta solicitud se explica que la eventual a comisión especial tendría como objetivos inmediatos, entre ellos llamar a comparecer a funcionario s de Salud federal, entre ellos a los directores del IMSS, del ISSSTE y a los funcionarios responsables del programa de vacunación, del sistema de vigilancia epidemiológica y del ejercicio presupuestal en la materia, para que rindan cuentas de los graves subejercicios en el gasto destinado a la vacunación.

También vigilar el ejercicio del gasto correspondiente al Programa de Servicios de Vacunación (E033) aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, para que el dinero llegue efectivamente a la adquisición de vacunas y las jornadas de inmunización.

Los panistas plantean exigir al gobierno federal la entrega de informes periódicos detallados sobre la política nacional de vacunación, metas de cobertura, adquisición y distribución de vacunas, así como acciones emergentes implementadas, además eavaluar la cobertura, disponibilidad, distribución y suficiencia de biológicos en las 32 entidades federativas, así como aanalizar de manera permanente la evolución epidemiológica del brote de sarampión en todo el país.

“De 2022 a 2025 se registró un subejercicio acumulado de 44,457 millones de pesos en el Programa de Vacunación del Ramo 12, equivalente al 70.6% de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados, lo que ha impactado directamente en la adquisición suficiente de biológicos y en el desarrollo de las jornadas de vacunación en el país”, refirió el guanajuatense quien puntualizó que “esta crisis” ya fue advertida por la Organización Panamericana de la Salud, que emitió una alerta epidemiológica para la región de las Américas, incluido México, y llamó a reforzar la vigilancia, fortalecer la vacunación y garantizar respuestas rápidas ante brotes activos.

Sin embargo, afirmó que el gobierno federal, y en particular la presidenta Claudia Sheinbaum, han minimizado la gravedad del problema, sin atender la velocidad de propagación del sarampión ni la falta de vacunas en distintos puntos públicos de vacunación. Esta situación ha generado largas filas, desabasto e inconformidad entre la población que no ha podido acceder oportunamente a la inmunización.En este escenario, “Acción Nacional en la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad constitucional de vigilar el ejercicio del gasto público y garantizar que los recursos aprobados para vacunación se utilicen de manera eficiente y oportuna”.