Sarampión en México: ¿cómo tramitar la incapacidad y cuántos días dan en el IMSS? (Medicina y Salud Pública - IMSS)

La Secretaría de Salud otorga hasta 1 año de incapacidad a trabajadores que hayan sido diagnosticados con el virus del sarampión.

Debido a que se trata de una enfermedad de al alto riesgo de contagio, en caso de adquirir el virus, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede otorgar incapacidad desde el 4° día y hasta el término de 52 semanas, según lo determine un médico del Instituto.

Aquí te decimos cómo tramitar la incapacidad para trabajadores afiliados al IMSS y qué requisitos necesitas para solicitarla en caso de contagio.





¿Cómo tramitar incapacidad por sarampión en el IMSS?

A continuación, te explicamos el procedimiento para gestionar la incapacidad por sarampión ante el IMSS:

Preséntate en tu clínica correspondiente del IMSS.

El médico valorará tu caso, confirmará el diagnóstico y expedirá el certificado de incapacidad temporal.

Guarda la copia del certificado que te entreguen.

Con ese documento y una identificación oficial podrás realizar el cobro del subsidio, el cual se paga tres días después de la emisión de la incapacidad.

Si tu empresa cuenta con convenio con el IMSS, el pago puede depositarse directamente en tu nómina; en ese caso, entrega la copia patrón al área de Recursos Humanos.

Recuerda que este trámite debe realizarse de manera oportuna para garantizar el pago del subsidio y evitar contratiempos laborales. Ante cualquier duda, acude directamente a tu clínica del IMSS para recibir orientación personalizada.





Requisitos para tramitar incapacidad por sarampión en el IMSS:

Para solicitar la incapacidad por contagio de este virus, las y los derechohabientes deberán cumplir con ciertos criterios establecidos por el IMSS:

Es necesario haber cotizado al menos cuatro semanas antes de la fecha en que inició la enfermedad. En el caso de trabajadores eventuales, se requiere contar con un mínimo de seis semanas cotizadas dentro de los últimos cuatro meses.

Cabe destacar que, durante el periodo de incapacidad, el subsidio corresponde al 60% del salario registrado ante el IMSS al momento de iniciar la licencia, por lo que es importante considerarlo.