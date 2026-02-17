La importancia de la Misión Comercial de Canadá a México: refuerza comercio bilateral, destaca senadora Olga Sosa

México-Canadá La misión encabezada por Dominic LeBlanc, brinda certidumbre a inversionistas en sectores estratégicos, según Olga Sosa. (Especial.)

La senadora por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz asistió a la recepción oficial de la delegación ministerial de la misión económica-comercial de Canadá que realiza una visita de trabajo a México del 15 al 20 de febrero de 2026, en un momento estratégico para la relación bilateral y de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La misión encabezada por Dominic LeBlanc, Ministro responsable del Comercio Canadá-Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y “One Canadian Economy”, apuntala la estrategia de diversificación económica.

La senadora Sosa Ruiz, comentó, “la misión ha involucrado a más de 400 empresas de muy diversos sectores estratégicos que tienen el propósito de hacer crecer nuestras economías para favorecer la inversión, innovación y empleo”. Lo anterior, una vez que la relación comercial entre ambos países ha crecido las últimas décadas y un comercio que asciende alrededor a 50 mil millones de dólares anuales, con una tendencia creciente.

En la recepción participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, así como el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, representantes empresariales y miembros de la delegación canadiense.

Por la parte nacional, participaron el secretario de Trabajo, Marath Bolaños, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, así como la titular del Consejo Asesor Empresarial del gobierno de México, Altagracia Gómez, así como una comitiva nutrida de senadoras y senadores, así como representantes de sectores económicos de distintas entidades del país.

La senadora Sosa Ruiz destacó las oportunidades que se tiene desde lo local, para “Tamaulipas, Canadá es el segundo país destino de nuestras exportaciones, con un valor de 292 millones de dólares anuales”, argumentó que en el estado fronterizo se fabrican monitores, proyectores, refrigeradores y la misión representa una oportunidad para reforzar sectores estratégicos y explorar nuevas oportunidades en la manufactura, agricultura, tecnología agrícola así como energías limpias, industrias creativas y Tics.

De la Fuente destaca que México es un socio confiable

Durante el encuentro, el canciller De la Fuente destacó que “México es un socio confiable y estratégico para Canadá”, subrayando que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos de mayor dinamismo, con amplias oportunidades en inversión, innovación y cadenas de suministro regionales.

En este contexto, la senadora Olga Sosa afirmó que la presencia de esta misión comercial confirma la confianza internacional en México y la relevancia estratégica de América del Norte como bloque económico.

La misión comercial, integrada por más de 240 organizaciones y alrededor de 370 delegados, busca explorar nuevas oportunidades de negocio, impulsar proyectos tecnológicos y ambientales, y consolidar cadenas regionales de suministro más resilientes.

La visita reafirma la voluntad de México y Canadá de profundizar su cooperación económica y política en un entorno global complejo, apostando por una integración norteamericana más sólida, innovadora y competitiva.