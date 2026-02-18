Analiza Raúl Morón denuncia penal contra Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo

El senador Raúl Morón durante el simulacro de la Alerta Sísmica a las afueras del Senado

Tras la denuncia penal que interpuso en su contra Grecia Quiroz por el asesinato del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el senador de Morena y aspirante a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón, se deslindó de esos señalamientos y reviró que analiza presentar una denuncia penal en contra de la viuda y actual edil de Uruapan.

“Cuando tú acusas en falso, también el Código Penal de Michoacán plantea que puede haber sanciones y también el Código federal, entonces estamos revisando porque creo que esto tiene que terminar y no es politizando las cosas como puede llegarse al fondo del asunto”, advirtió

Este martes, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, presentó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán contra el senador Raúl Morón, el diputado federal, Leonel Godoy y el ex presidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, por su presunta responsabilidad en el asesinato de su esposo, el entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Entrevistado en el Senado, Morón dijo tener las manos limpias y la conciencia tranquila y exigió que ya se terminen este tipo de acusaciones en su contra pues –según él—no hay pruebas de su presunta participación en ese crimen.

“Queremos que esto ya pare porque este tipo de acusaciones también atentan contra mi persona, lesionan el honor mío de mi familia. Esto debe parar porque no hay elementos más que los dichos de Carlos (Manzo) pero no solamente dicen de nosotros”, aseveró

Morón denunció que la única prueba que ha presentado la ahora alcaldesa de Uruapan, son los videos del propio Carlos Manzo en los que acusó también al diputado Leonel Godoy, además del expresidente municipal, Ignacio Campos.

“Ahí ha acusado al gobernador, a muchos otros funcionarios, hay un proceso político en marcha y entiendo que están politizando el asunto, pero eso no ayuda en nada”.

¿CANDIDATURA?

Morón no descartó buscar la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán, aunque señaló que eso dependerá de los momentos del partido, de los resultados de la encuesta que se realice en su momento, además de la decisión de la ciudadanía.

Aseguró que su trabajo es fortalecer a la 4T y a Morena en Michoacán y rechazó que haya recibido algún tipo de amenaza que ponga en riesgo sus recorridos por el estado.

Afirmó que, en caso de ser requerido por las autoridades ministeriales, acudirá sin reservas y colaborará plenamente con la investigación, al tiempo que reiteró su confianza en que el proceso permitirá esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho.