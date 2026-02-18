Hospital del ISSSTE renueva servicio de tomógrafo con más de 200 estudios realizados

Tomógrafo en hospital del ISSSTE El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE en el estado de México, renovó la atención a derechohabientes con tomógrafo

El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Bicentenario de la Independencia”, del ISSSTE en el municipio de Tultitlán, estado de México, retomó el funcionamiento de su tomógrafo luego de un mantenimiento general, con lo que ya se han realizado 282 estudios desde el pasado 5 de febrero.

El titular del nosocomio, Carlos Sierra García reconoció el trabajo coordinado e institucional que permitió agilizar la gestión para el reemplazo de la pieza, la cual fue traída desde el extranjero debido a la tecnología biomédica del equipo

Enfatizó la puesta en operaciones del tomógrafo de alta gama, indispensable para realizar estudios avanzados en los pacientes.

En este mismo sentido, resaltó la disposición del director general del ISSSTE, Martí Batres, quien al enterarse de la falla del tomógrafo “recibimos todo el apoyo para que se agilizara su revisión. Nos visitó una comisión que verificó todo lo concerniente al tomógrafo, autoclaves y otros equipos del hospital”, compartió.

Sierra García explicó que al ser revisado el tomógrafo se identificó la necesidad de reemplazar el láser, de este dispositivo que, recordó, permite conocer de manera precisa las imágenes de los órganos, huesos, tejidos blandos o vasos sanguíneos que deben ser tomadas al paciente y saber exactamente cuál es el área donde se tiene que realizar el estudio, con una imagen mucho más confiable y con resolución adecuada.

Subrayó la importancia de que este equipo de alta gama brinde el servicio adecuadamente, que beneficiará a más de 3.5 millones de derechohabientes, y precisó que en el hospital realizan al día aproximadamente 45 estudios programados y 25 estudios de tomografía de urgencia.

“Se realizan tomografías de diferentes partes del cuerpo, incluidos estudios para pacientes programados para alguna cirugía, para pacientes de urgencias, sobre todo con problemas de trauma a nivel de cráneo, lo que nos permite hacer diagnósticos en diferentes especialidades para poder definir cuál va a ser el tratamiento correcto”, añadió.

El directivo sostuvo que ese tipo de acciones tan expeditas, contribuyen a fortalecer la Estrategia de Trato Digno a la derechohabiencia, ya que los estudios se realizan en los tiempos adecuados con el propósito de evitar espera en los pacientes.

Por lo anterior, externó su agradecimiento al director general, Batres Guadarrama su valiosa intervención para culminar con la reparación del tomógrafo, “esto asegura brindar atención oportuna y con trato digno a los derechohabientes, tanto en hospitalización, urgencias y pacientes ambulatorios.