Polémica en San Lázaro: ¿violó Sergio Mayer las normas por entrar a “La Casa de los Famosos”?

¿Podría peder su escaño Sergio Mayer por su participación el reality?

La entrada oficial del actor y diputado Sergio Mayer a uno de los realitys más populares de la televisión, La Casa de los Famosos, ha desatado una oleada de conversaciones en torno a la ética profesional del ahora político, pues ha pausado sus deberes como funcionario público para regresar a la industria del entretenimiento.

Esta polémica se centra en la posibilidad de que Mayer pierda su cargo en la Cámara de Diputados tras su participación en el programa de televisión que mezcla convivencia 24/7, fama, peleas y rating y polémica.

Cabe señalar que no es la primera vez que Mayer está envuelto en este tipo de polémica, ya que tras el anuncio oficial desde la Cámara de Diputados sobre la licencia o permiso que solicitó, su presencia en el programa encendió alertas entre legisladores y analistas sobre la posible inobservancia de sus obligaciones como servidor público, como las reformas clave en el Congreso que están a punto de discutirse.

La polémica licencia para participar en el reality

El artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos están obligados a cumplir con sus funciones sin participar en actividades que puedan distraerlos de sus responsabilidades, y que cualquier ausencia debe tramitarse conforme a los procedimientos internos de la Cámara.

Fue el pasado 17 de febrero en una sesión en el recinto de San Lázaro que el Pleno aprobó la licencia de Mayer Bretón, quien abandona su puesto en vísperas de la discusión de la Reforma Electoral y de la reducción de la jornada laboral de 40 horas. Ante ello, la pregunta que todos se hacen es si Mayer enfrentará una sanción por el abandono de sus actividades políticas.

Sergio Mayer en “La Casa de los Famosos”: ¿Puede perder su escaño por un reality show?

Legalmente, la pérdida de una diputación no es automática por participar en un reality. Sin embargo, la discusión gira en torno a si Mayer incurrió en una falta grave de disciplina legislativa o de ética pública.

Hasta el momento, se sabe que el diputado podrá ausentarse debido a esta solicitud y no podrá ser removido de su escaño. Sin embargo, Luis Morales Flores, diputado perteneciente a la Cuarta Circunscripción de la Ciudad de México, quien deberá ocupar su lugar para cumplir con las obligaciones laborales en turno.

Sergio Mayer no enfrentará algún tipo de sanción por su asentismo, pues la suplencia de Morales Flores garantiza las obligaciones legales e institucionales en el proceso legislativo.

Hasta ahora, Mayer no ha emitido una declaración pública extensa explicando su postura o si tramitó alguna licencia ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara. Su silencio ha alimentado aún más las especulaciones.

Opiniones divididas y molestias

Lo que distingue este caso es que no solo está en juego la letra de la ley, sino la percepción ciudadana sobre el rol de los representantes. Una parte de la población cuestiona que, en un país con retos económicos, de seguridad, de educación y de salud, un funcionario priorice un espacio televisivo de entretenimiento por encima de su labor pública.

Diputados opositores han señalado que la presencia de Mayer en un reality muestra una falta de compromiso con sus deberes, particularmente en un periodo legislativo que requiere atención a temas prioritarios como economía, seguridad y reformas sociales. Algunos miembros de su propio partido han sido más moderados y piden esperar una aclaración formal de parte del propio Mayer antes de tomar medidas disciplinarias o iniciar procedimientos para perder la diputación.

Al cierre de esta nota, ni la Cámara de Diputados ni Mayer han confirmado acciones oficiales sobre la apertura de un expediente disciplinario o de pérdida de cargo. La discusión está en curso, tanto entre legisladores como en redes sociales, y se perfila como uno de los temas políticos más comentados del año, no solo por su contenido legal sino por lo que revela sobre las expectativas que la sociedad mexicana tiene sobre sus representantes.