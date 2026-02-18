Sheinbaum recibió a funcionarios canadienses con el fin de estrechar la relación económica de ambos países

Reunión presidencial en Palacio Nacional con ministros canadienses

La Presidenta Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional a miembros del gabinete del primer ministro de Canadá, Mark Carney, el pasado martes, con el fin de fortalecer la relación económica de ambos países.

Los funcionarios que visitan el país son los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, además de una delegación de más de 400 empresarios canadienses.

La visita se realiza luego de que los varios encuentros bilaterales entre la Presidenta Sheinbuam y el primer ministro Carney; al respecto, la mandataria mexicana expresó en su conferencia matutina que su gobierno está fortaleciendo la relación económica con Canadá, en medio de los esfuerzos por diversificar comercio e inversiones y en el marco del tratado comercial con Estados Unidos (T-MEC)."

“Fue una reunión con mucha amabilidad, de reconocimiento mutuo de nuestros gobiernos y al mismo tiempo de las grandes oportunidades que hay tanto en el comercio como en las inversiones ...Fue muy buena reunión, la verdad y la reunión también donde estuvieron los empresarios también fue muy buena”, informó.

Por su parte, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expresó mediante su cuenta de X: “Avanzamos en el Plan de Acción de Cooperación Económica 2026-2030. Más inversión y mejores empleos en ambos países es la meta. La alcanzaremos“.