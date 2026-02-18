Sin amarrar apoyo total de PVEM y PT, Morena alista reforma electoral; pide no darla por muerta

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, recalca que su partido no puede “desfigurarse” en estas negociaciones. (Especial)

En medio de la incertidumbre por la falta de apoyo total del PVEM y PT , el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier pidió no dar por muerta la reforma electoral y aseveró que su bancada se alista para actuar conforme a sus principios, haya o no respaldo de sus aliados políticos a esta iniciativa.

“Nos mantendremos en la postura de que la reforma debe ser conforme a lo que Morena ha venido manifestando y señalando al pueblo de México”, insistió

Mier Velazco recalcó que si no hubiese un acuerdo, se discutirá en las comisiones pero sugirió que Morena no puede “desfigurarse” en estas negociaciones pues debe mantener sus principios.

Sobre la posibilidad de que la reforma se apruebe aun sin un acuerdo con el PVEM y el PT, Mier sostuvo:

“Cuando se tiene la mayoría calificada, es posible cualquier reforma. Conocido el contenido, daremos la opinión como grupo parlamentario”, dijo

Por su parte, el coordinador del PVEM, Manuel Velasco confió en que se tomen en cuenta sus propuestas pero reconoció, que existe la posibilidad de que algún partido aliado no respalde la reforma en su totalidad pues reconoció que no estarían dispuestos a darse un balazo en el pie.

“Nosotros esperamos llegar al acuerdo, tenemos confianza en que podemos salir juntos, tenemos optimismo de que se van a tomar en cuenta las propuestas que hizo el verde en estos meses”, indicó

¿Pero no se darían un balazo en el pie verdad?

¿A ver tú te lo darías?, pues lógicamente sería complicado, pero vamos a buscar que no lleguemos a ese punto, que no tengamos que llegar al planteamiento que acabas de hacer, en su momento tendremos que tomar decisiones”, señaló.

DUEÑOS DE SUS VOTOS

Velasco destacó la buena relación con el PT y la intención de alcanzar consensos, pero admitió que la bancada del Verde actuará con independencia si no se cumplen sus expectativas:

“Nosotros seremos dueños de nuestros votos y eso puede variar si no estamos de acuerdo”, recalcó

Indicó que como los alcohólicos en recuperación irán día a día, hasta conocer la iniciativa para determinar si acompañan o no la propuesta

“ Vamos a esperar y tenemos confianza en que las propuestas del verde hayan sido tomadas en cuenta y que podamos salir adelante con esta reforma ¿Y si no? Bueno, vamos paso a paso, esto es como los alcohólicos sólo por hoy…”

Advirtió que no existe compromiso con Pablo Gómez, para que les sea proporcionada la redacción final de la iniciativa antes de que se haga pública.