Aceleran fase 1 de nuevos trenes; línea Buenavista–AIFA abrirá antes de Semana Santa y El Insurgente supera 850 mil pasajeros

Línea Lechería-AIFA Puente en el intertramo Lechería-Cueyamil

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el tren de pasajeros que correrá de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) comenzará operaciones antes de Semana Santa. Además, afirmó que los proyectos Ciudad de México–Pachuca y Ciudad de México–Querétaro estarán concluidos en 2027.

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, detalló que actualmente se desarrollan trabajos de ingeniería y que ya se emitieron fallos para la fabricación de trenes diésel-eléctricos.

Los convoyes, que serán fabricados por Alstom, alcanzarán una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora y contarán con configuraciones de asientos que prometen mayor confort, accesibilidad universal y sistemas modernos de operación.

Monterrey y el Bajío avanzan en obra

En la zona metropolitana de Monterrey ya se encuentran en proceso de licitación distintos tramos de viaducto elevado, mientras que en campo se realizan trabajos de desmonte y despalme.

Por su parte, en el tramo Querétaro–Irapuato avanzan la acumulación de materiales, la construcción de terraplenes y el desmantelamiento de vías de carga en Celaya. También inició la construcción de estaciones y sistemas de señalización.

Tren Insurgente rebasa 850 mil pasajeros en dos semanas

Sobre el tren El Insurgente, que comenzó operaciones el 2 de febrero, Lajous destacó la alta demanda registrada en sus primeros días. “Del 2 al 17 de febrero se registraron 850 mil usuarios”, indicó.

El mayor flujo se presentó en domingo, con 66 mil pasajeros en un solo día, mientras que entre semana el máximo se ha alcanzado 60 mil usuarios diarios.

Actualmente está operando con 16 trenes, que pasan en intervalos aproximados de 10 minutos y en el mismo horario del Metro capitalino. Los problemas iniciales en el sistema de peaje, dijo, ya fueron corregidos.

Conexión Lechería-AIFA, en pruebas finales

El proyecto ferroviario que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles avanza conforme al calendario. Actualmente se están realizando las pruebas de concordancia y próximamente iniciarán pruebas dinámicas RTMS, además de trabajos de ampliación de vías en Buenavista, catenaria y señalización.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, informó que la red ferroviaria en desarrollo suma más de 800 kilómetros de vías en construcción y generará aproximadamente 25 mil 500 empleos directos.

Infraestructura y desarrollo económico

Los proyectos contemplan estaciones de pasajeros, puentes vehiculares, complejos eléctricos y estudios ambientales y arqueológicos. Las autoridades subrayaron que la coordinación entre dependencias y la cooperación con comunidades locales son clave para consolidar esta red ferroviaria, que busca fortalecer la conectividad regional y detonar el desarrollo económico.