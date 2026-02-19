Advierte Xóchitl a Sheinbaum: libro de Scherer servirá a EE.UU para presionar negociaciones del T-MEC

Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, candidata presidencial (Cuartoscuro)

La ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez aseguró que las revelaciones que se hacen en el libro de Julio Scherer “Ni venganza ni Perdón” confirman sus denuncias que realizó como abanderada en las elecciones del 2024 sobre las campañas ilícitas de Morena financiadas por el huachicol.

Gálvez recriminó el desdén de la presidenta Claudia Sheinbuaum a esos señalamientos y le advirtió el riesgo latente de que el gobierno de Estados Unidos busque presionar con esta situación en el marco de la revisión del T—MEC que está en marcha por los próximos meses para sacar ventajas.

“La administración de Donald Trump puede presionar durante la revisión del T-MEC, ya que hay un apartado específico de combate a la corrupción y el huachicol fiscal ha fortalecido las finanzas de grupos criminales”, advirtió

Xóchitl criticó que la presidenta Sheinbaum busque restarle importancia a los señalamientos que se vierten en ese libro al asegurar que no lo leerá,

“Como si con ello acabara con los actos ilícitos que heredó de la pasada administración. ¡Voltea a otro lado! Aunque quiera darle la vuelta a la página, la administración de Donald Trump puede presionar durante la revisión del T-MEC”, insistió

La ex abanderada aseveró que la presidenta Sheinbaum ha sido advertida de que la operación del huachicol fiscal no puede realizarse sin la complicidad de altos funcionarios.

“La mandataria está ante la disyuntiva de una vez por todas investigarlo y castigarlo o guardar silencio para proteger a cercanos a López Obrador”, recalcó

Sentenció que garantizar la impunidad de los funcionarios que están involucrados en ese libro, “ es un favor a Morena, pero también una traición a México”.

Recordó que esos señalamientos no se hacen desde oposición sino que lo confirma uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo hace quien se desempeñó como su consejero jurídico durante sus tres primeros años de gobierno: Julio Scherer. Es como una confesión desde el interior de Palacio Nacional”, señaló.