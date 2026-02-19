Alistan discusión en Senado sobre reforma para cancelar “pensiones doradas”; “luego no es lo que nos venden”: oposición

La senadora de MC, Alejandra Barrales expresó su preocupación por esta reforma presidencial.

El Senado abrirá a partir de la próxima semana la discusión formal de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner fin a las llamadas “pensiones doradas” de unos 94 mil 153 personas que reciben pensiones que van desde 300 mil pesos hasta un millón 100 mil pesos por lo cual se busca toparlas en 70 mil pesos mensuales como máximo.

El senador de Morena Pável Jarero Velázquez adelantó que la propuesta será recibida el próximo lunes en la Cámara Alta y confió en que pueda avanzar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, al considerar que nadie puede estar en contra de eliminar beneficios que calificó como desproporcionados y que representan un costo anual cercano a los cinco mil millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de esta reforma para topar en 70 mil pesos mensuales este tipo de “pensiones doradas” que se registran sobre todo en Pemex y la extinta Luz y Fuerza del Centro con lo cual el gobierno federal se podrá ahorrar hasta cinco mil millones de pesos que se destinarán a los programas para el bienestar.

Según la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, en Luz y Fuerza del Centro hay 14 mil 073 pensionados que en conjunto reciben 28 mil 074 millones de pesos anuales.

En Pemex, 22 mil 136 trabajadores reciben 24 mil 844 millones de pesos y en la CFE hay 54 mil 008 pensionados reciben 40 mil 950 millones.

Jarero subrayó que la reforma no afectará a trabajadores sindicalizados ni a quienes cuenten con contratos colectivos, sino exclusivamente a puestos de confianza y altos mandos que, afirmó, continúan recibiendo beneficios financiados con recursos públicos.

De acuerdo con el senador por Nayarit, una vez recibida la iniciativa será turnada previsiblemente a las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos, donde se abrirá un proceso de análisis que podría incluir modificaciones para enriquecer el texto.

“LUEGO NO ES LO QUE VENDEN”

Sin embargo, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales se mostró cauta y consideró que habrá que revisar a fondo esa reforma y sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo porque si bien en principio suena atractivo , “luego no es lo que nos venden”.

“Siempre nos han vendido buenas intenciones y suenan bien pero al final vemos que no tienen nada que ver con lo que nos venden, como la reforma judicial y hay una lista interminable de ejemplos, ojalá que este no sea el caso”, alertó

Por ello, insistió en que haya una “revisión a conciencia” en el Senado para conocer la repercusión a corto, mediano y largo plazo de esta reforma que enviará la presidenta Sheinbaum.