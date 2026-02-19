Aseguran 4 toneladas de cocaína en costas de Colima

Aseguramiento Droga asegurada en costas de Colima. (SSPC)

Durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, autoridades aseguraron de una Embarcación de Bajo Perfil o semisumergible, a tres tripulantes y aproximadamente 179 bultos de distintas dimensiones con cuatro toneladas de cocaína; así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Dicho aseguramiento se realizó a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros aproximadamente), al sur suroeste del puerto de Manzanillo, Colima.

Este despliegue operativo se ejecutó por una patrulla oceánica que realizó el aseguramiento, en conjunto con dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras.

Además, se contó con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF SOUTH por su siglas en inglés), de los Estados Unidos.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica al arribo a puerto.

“En la última semana, las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga.Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”, mencionó García Harfuch.