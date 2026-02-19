Asesinan al futbolista Amed “El Mago” Mendoza en Celaya, Guanajuato

La violencia volvió a golpear al deporte local en Celaya, luego de que el futbolista Amed “El Mago” Mendoza fuera asesinado a balazos la noche del miércoles en la colonia San Juanico. El ataque generó consternación entre familiares, amigos y la comunidad futbolera del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando vecinos de la zona escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y dieron aviso a los servicios de emergencia.

¿Cómo ocurrió el ataque contra Amed Mendoza?

Según información preliminar, el futbolista fue agredido en la vía pública por sujetos armados que huyeron del lugar tras disparar en su contra. Paramédicos acudieron al sitio, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

¿Quién era “El Mago” Mendoza?

Amed Mendoza era una figura reconocida en el futbol amateur de Celaya. Su apodo, “El Mago”, surgió por su habilidad y talento dentro de la cancha, donde destacó en distintas ligas locales y torneos regionales.

Compañeros y amigos lo describieron como un jugador apasionado, competitivo y querido dentro y fuera del terreno de juego. En redes sociales, múltiples equipos y aficionados expresaron mensajes de despedida y solidaridad con su familia.

¿Qué han informado las autoridades sobre el caso?

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se ha informado públicamente sobre el móvil del ataque.

El asesinato ocurre en un contexto de violencia que ha afectado a diversas zonas del estado de Guanajuato, particularmente en Celaya, donde en los últimos años se han registrado múltiples hechos delictivos de alto impacto.