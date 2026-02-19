Avanza construcción de la red de trenes de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato

Rutas Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó sobre los avances en la construcción de la red de trenes de pasajeros en los tramos Saltillo-Nuevo Laredo, Querétaro-Irapuato y AIFA-Lechería.

En la Conferencia del Pueblo, el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, detalló que en el Tren Saltillo-Nuevo Laredo están en proceso de licitación los tramos A.1 y A.2. Asimismo, explicó que ambos tramos cruzan por la Zona Metropolitana de Monterrey y contarán con viaducto y estaciones elevadas.

Andrés Lajous reveló que están en proceso de licitación las estaciones de las Torres, Salinas Victoria, Bustamante, Lampazos y Nuevo Laredo, así como los edificios auxiliares; además de la señalización, control y telecomunicaciones que forman parte de los sistemas de control y seguridad de los trenes.

El director general mencionó que en el tramo de 396.3 km, continúan los trabajos de ingeniería y análisis de geotecnia, así como labores de desmonte, despalme y entrada de maquinaria en alrededor de 171 km.

En cuanto al Tren Querétaro-Irapuato, se encuentra en la etapa de licitación para los edificios auxiliares y el sistema de señalización, control y telecomunicaciones.

Lajous Loaeza destacó que actualmente se lleva a cabo la construcción del patio de maniobras, despalme, construcción de terraplenes, y muro de contención para resolver el rubro hidráulico entre la vía de carga y la vía de pasajeros.

El titular de la ATTRAPI indicó que se está construyendo una planta de prefabricados para todos los viaductos, y se desmonta la vía de carga en la zona de Celaya. También se desmantelará el patio de carga que está en el centro de Celaya y será sustituido por la estación y por la vía de pasajeros.

Adicionalmente a esto, el funcionario dio a conocer que a la construcción del tren AIFA-Lechería, va conforme a lo programado y en unos días iniciarán las pruebas dinámicas, de control y seguridad. Se están ampliando las vías en Buenavista, y se trabaja en el CETRAM y el acceso a las estaciones.

La Crónica de Hoy 2026