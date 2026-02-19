Claudia Sheinbaum responde a la ausencia de Sergio Mayer en Cámara de Diputados: “Hay suplentes, ¿no?”

Sergio Mayer La presidenta evitó dar una opinión sobre la salida de Sergio Mayer para participar en un reality show.

El diputado federal Sergio Mayer, levantó la polémica y las críticas luego de pedir licencia y dejar su cargo para formar parte del Reality Show de La Casa de los Famosos. El legislador de Morena ha sido cuestionado incluso por miembros y simpatizantes de su partido. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar su opinión al respecto aseguró que se trata de un ausonto que tendrá que resolver el partido.

Sheinbaum habla de la licencia de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacinal, la titular del PoderEjecutivo fue cuestionada sobre la salida de Sergio Mayer de la Cámara de Diputados para irse al popular reality de televisión. El cuestionamiento fue si había preocupación por ausentarse en un pleno periodo legislativo donde se están discutiendo reformas constitucionales.

“Pues hay suplentes, ¿no? Es un asunto de Morena, en todo caso, pero cuando un diputado se va, pues está su suplente.”, explicó Claudia Sheinbaum.

¿Quién es el suplente de Sergio Mayer en la Cámara de diputados?

El suplente de Sergio Mayer es Luis Morales Flores. Este nombramiento se realizó como parte de la fórmula de representación proporcional por la que Mayer llegó a la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, con un periodo que abarca del 29 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2027.

Luis Morales Flores es un diputado federal suplente de Morena que proviene del ámbito social como comerciante en la Central de Abastos y representante de Temoaya, Estado de México. Antes de ser suplente, fue crítico de la asignación de la curul a Mayer, argumentando que él mismo había participado en procesos internos de su partido para obtener esa posición legislativa.

Aunque oficialmente fue registrado para ocupar la diputación en caso de ausencia del propietario, hasta el momento de la licencia solicitada por Mayer, Morales Flores aún no ha rendido protesta ante el pleno de la Cámara de Diputados para asumir formalmente el cargo