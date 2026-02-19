De la Fuente participa en 29 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA

Juan Ramón de la Fuente, en la 29 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, participó en la 29 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de MIKTA (México, Indonesia, República de Corea, Türkiye y Australia), que se llevó a cabo el 18 de febrero de manera virtual.

El canciller presentó diversas propuestas para fortalecer las relaciones de este grupo de países, por ejemplo el impulso a la cooperación económica, la promoción de inversiones, el intercambio tecnológico, cultural y académico y la ampliación de la cooperación internacional para el desarrollo.

El encuentro fue presidido por el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Cho Hyun, presidente pro tempore de MIKTA, y contó con la participación de la ministra de Relaciones Exteriores de la Mancomunidad de Australia, Penny Wong y de los viceministros de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia y de la República de Türkiye.

De la Fuente reconoció al ministro Cho Hyun por los avances logrados durante la coordinación de la República de Corea en MIKTA, y felicitó a la ministra australiana Penny Wong por asumir la presidencia pro tempore.

También expresó su confianza en que, bajo el liderazgo de Australia y con el apoyo de los demás miembros, el grupo seguirá consolidándose como un espacio donde se trabaja para marcar diferencias.

Durante el encuentro, se abordó la revitalización de MIKTA como una plataforma de cooperación cuyo objetivo es logar un vinculo entre países desarrollados y en desarrollo.