Diputado de Morena exhibe a Sergio Mayer por su participación en La Casa de los Famosos

La decisión de Sergio Mayer de solicitar licencia como diputado federal para participar en La Casa de los Famosos provocó polémica al interior de Morena, luego de que el legislador Gabriel García Hernández lo exhibiera en redes sociales y cuestionara su ausencia en la Cámara de Diputados.

¿Qué mostró el diputado en el video?

A través de su cuenta de TikTok, Gabriel García Hernández publicó un video grabado a las afueras de la oficina de Mayer en San Lázaro. En la grabación, el legislador se asoma al despacho vacío y comenta: “Ya no hay nadie. Pues sí, pidió licencia para irse a La Casa de los Famosos”.

Posteriormente, lanzó una pregunta a sus seguidores: “¿Tú qué opinas? ¿Qué debemos hacer en Morena para estos casos?”, lo que generó debate en redes sociales.

¿Por qué pidió licencia Sergio Mayer?

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una licencia por tiempo indefinido para que el también actor y productor se integre como participante a la sexta temporada del reality show, sin renunciar a su curul. Durante su ausencia, su suplente asumirá las funciones legislativas.

La decisión ha sido cuestionada por algunos sectores, especialmente porque su salida coincide con un periodo relevante de actividad legislativa.

¿Qué reacciones provocó dentro y fuera de Morena?

El video del diputado acumuló miles de reacciones y comentarios, muchos de ellos críticos hacia Mayer y hacia la autorización de su licencia. Entre las opiniones, algunos usuarios señalaron que un cargo de elección popular debería ser prioridad, mientras que otros defendieron su derecho a participar en el proyecto televisivo.

La controversia también reavivó el escrutinio sobre el desempeño legislativo del diputado y su presencia en el Congreso.

¿Qué ha dicho Sergio Mayer sobre la polémica?

Ante las críticas, Mayer aseguró que su participación en el reality tiene un propósito de comunicación social y cultural, al considerar estos programas como una plataforma para conectar con el público y transmitir mensajes a la comunidad latina.

Por ahora, el tema continúa generando debate tanto en el ámbito político como en redes sociales, donde se discute el equilibrio entre la función pública y la exposición mediática.