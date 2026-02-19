Hospital del ISSSTE en Jalisco capacita a personal en traslados médicos vía aérea

Capacitación traslados aéreos médicos El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE, en “Tlajomulco de Zúñiga”, en Jalisco, brindó capacitación a trabajadores de las áreas médica, paramédica, servicios generales de mantenimiento, urgencias, enfermería fueron sobre protocolos de seguridad durante el abordaje y recepción segura de pacientes trasladados en helicóptero

Con un curso teórico-práctico, trabajadores de las áreas médica, paramédica, servicios generales de mantenimiento, urgencias, enfermería fueron instruidos sobre protocolos de seguridad durante el abordaje y recepción segura de pacientes trasladados en helicóptero.

Así, se fortalece la atención en la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA), del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE, en “Tlajomulco de Zúñiga”, en Jalisco.

La capacitación del personal cumple con los protocolos de seguridad para operaciones helitransportadas, es decir, que implican el uso de helicópteros en el traslado urgente de pacientes y órganos donados.

El director del nosocomio, Alan Ulises Solano Magaña, explicó que el curso impartido comprendió dos horas teóricas y cuatro prácticas, dirigido a 25 trabajadores de las áreas médica, urgencias, UCIA, paramédica, enfermería, servicios generales y mantenimiento.

“Este curso culminó con prácticas en el helipuerto de nuestro hospital, realizando un simulacro de recepción de pacientes críticamente enfermos o lesionados. (...) Esta capacitación es de vital importancia porque le permite al personal involucrado atender urgencias médicas, saber cómo recibir a un paciente que es transportado en un vehículo aéreo, salvaguardando su seguridad”, detalló.

Agregó que el curso forma parte del compromiso permanente con la preparación profesional y atención oportuna a la derechohabiencia, a la vez que consolida la capacidad operativa del helipuerto del hospital para recibir pacientes y órganos, lo cual contribuye a fortalecer el Sistema Universal de Salud impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ampliar la posibilidad de atender a derechohabientes de distintas entidades del país.

“En Jalisco solamente hay 12 helipuntos (helipuerto certificado) y nosotros somos uno de esos helipuertos. (...) Nos convertimos en un hospital en el que pueden llegar pacientes en estado crítico y brindarles atención médica sin importar que sean derechohabientes o no. Eso es universalidad”, subrayó.

La capacitación también incluyó un abordaje general de los traslados aéreos, como rutas de aproximación segura, abordaje y desabordaje, identificación de riesgos, comunicación no verbal, carga y descarga de pacientes, con lo que se genera las condiciones para establecer el comité de procuración de órganos para trasplantes. (...) Esta capacitación aporta a ese objetivo, ya que como hospital debemos ser resolutivos y eficientes”, señaló.