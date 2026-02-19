Las Fuerzas Armadas son una “garantía” de que México decidirá su destino: Sheinbaum

113 aniversario del Ejercito Mexicano; Sheinbaum (Mario Jasso)

En el marco de las celebraciones por el 113 aniversario del Ejercito Mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que las Fuerzas Armadas son “una garantía” de que México decidirá su destino con independencia, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y “presiones externas”.

“Hoy que vivimos en un mundo complejo donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto nuestras fuerzas armadas son garantía de que México decidirá su destino independencia”, señaló.

Destacó el contexto que dio origen al Ejército Mexicano en uno de los momentos más críticos de la historia nacional: el golpe de Estado de 1913 contra el presidente Francisco I. Madero, en plena Decena Trágica.

Recordó que la traición de Victoriano Huerta y la intervención del entonces embajador estadounidense Henry Lane Wilson vulneraron la soberanía nacional.

“Aquella intervención vulneró nuestra soberanía en un momento crítico y facilitó la imposición de un régimen nacido de la traición”, destaco.

La presidenta subrayó que ese origen histórico explica el papel contemporáneo de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país.

Destaco el papel activo del Ejército en tareas de seguridad pública, infraestructura estratégica y atención a desastres.

“El Ejército no solo defiende fronteras, también apoya la seguridad pública y construye futuro al participar en la edificación de hospitales, aeropuertos y proyectos ferroviarios” añadió.

Cada una de esas acciones, dijo, constituye una expresión concreta de soberanía en acción.

Durante su participación, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), subrayó que el país necesita a sus Fuerzas Armadas para preservar su estabilidad institucional.

“México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este Ejército que surgió para defender a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad inquebrantable a la República” afirmó.

También llamó a conservar el legado histórico de la institución y a actuar con firmeza frente a los desafíos actuales.

“Recordemos con orgullo nuestro pasado, afrontemos con firmeza nuestro presente para encarar con determinación nuestro futuro. Hagámoslo por las familias mexicanas, por la sociedad, pero sobre todo por todo lo que representa nuestro querido y amado México”, expresó.

Por último, la presidenta lanzó un mensaje de firmeza para asegurar que el país cuenta con el respaldo del pueblo para sostener su independencia.

“Este es nuestro país. Esta es nuestra patria y estas son nuestras grandes fuerzas armadas. Nos sostiene la honestidad y el amor al pueblo. No hace mella nada ni nadie porque el pueblo está consciente y sabe que no vamos a ceder ante ninguna injusticia”, afirmó.