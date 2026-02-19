Pactan SEP y CFE mejorar condiciones de conectividad a internet en telesecundarias y bachilleratos

Reunión privada entre SEP - CFE

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, acordaron fortalecer los servicios y la infraestructura escolar para la realización de mejoras de las condiciones en infraestructura eléctrica y conectividad de internet en telesecundarias y telebachilleratos de todo el país.

Ambas dependencias pactaron trabajar de manera coordinada en tres ejes principales: mejora de infraestructura y electrificación; alternativas de energía sustentable; y conectividad para ampliar el acceso a herramientas educativas.

Las instituciones realizarán diagnósticos en campo, definición de prioridades territoriales y seguimiento de los avances, con el fin de acelerar soluciones.

La Crónica de Hoy 2026