Publica FOVISSSTE en el DOF el Programa de Vivienda para la derechohabiencia

El ISSSTE, a través del Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa de Vivienda del FOVISSSTE para Personas Derechohabientes, cuyo objetivo es contribuir a que los trabajadores al servicio del Estado de menores ingresos tengan derecho a una vivienda adecuada.
El Fondo de la Vivienda, encabezado por la vocal ejecutiva Jabnely Maldonado Meza, puntualizó, que el programa contempla cuatro líneas de acción: construir una reserva de suelo para producción y autoproducción de vivienda, construir proyectos de vivienda nueva para atender la caída en la oferta de vivienda barata, adquirir vivienda para atender la oferta barata y responder de una manera más ágil a la demanda potencial, así como rehabilitación de inmuebles para destinarlos a la oferta de vivienda barata.
Cabe resaltar que la meta del Fondo dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar es construir 100 mil hogares para los trabajadores al servicio del Estado que ganan hasta cuatro UMAs y que no cuentan con una vivienda propia.
Para la construcción de hogares nuevos, el FovISSSTE podrá hacerlo en la reserva territorial del Programa de Vivienda para el Bienestar, a efecto de dar prioridad en aquellas zonas en las que haya un mayor número de personas derechohabientes.
FOVISSSTE también podrá producir vivienda mediante la rehabilitación de inmuebles existentes, incluidos aquellos que recupere, compre a terceros o sean adquiridos a través de convenios de colaboración, además, también podrá lotificar predios donados o adquiridos para ofrecerlos en modelos de vivienda progresiva, así como adquirir vivienda en proceso de obra o ya terminada e incorporarla al Programa de Vivienda para el Bienestar.
Es importante destacar que el FOVISSSTE podrá poner en marcha mecanismos de adquisición para facilitar el financiamiento y reducir los costos asociados con la promoción e intermediación.