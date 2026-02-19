Reforma electoral de Sheinbaum plantea reducir plurinominales en Senado; “es aberración”; habrá más diputados, dice Ramírez Cuéllar

CDMX — En la reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum se plantea reducir el número de senadores, porque es una ‘aberración’ la lista nacional del Senado para representar los 32 estados de la República, en tanto la Cámara de Diputados debe integrarse de manera total, con más los 200 legisladores plurinominales, entre ellos más asambleístas migrantes, dijo el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar.

El vicecoordinador de la bancada morenista señaló que el objetivo es hacer menos costosos los procesos electorales, por lo que también se incluye la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples}.

“No tiene sentido volver a salir con una reforma electoral que deje intocado, que deje intacto, el enorme costo que significan las campañas electorales en nuestro país. Sí vamos a ser insistentes en reducir los financiamientos, los costos de las campañas electorales. Muy bien se puede funcionar, sí se puede tener una buena representación, con menos dinero de los que actualmente se gasta.

Alfonso Ramírez Cuéllar enfatizó que la Cámara de Diputados es la ‘casa del pueblo’ y debe estar bien integrada, incluso con una representación especial de los migrantes mexicanos.

Indicó que la reforma electoral plantea también la desaparición de los OPLES y los tribunales electorales locales, y sólo financiar las campañas y que los gastos ordinarios de los partidos pues lo puedan sostener los propios militantes de los partidos.

“Lo que necesitamos es equidad en las campañas electorales y creo que el finamiento público más equitativos, más robusto, debe ser sólo para campañas electorales. No le veo mucho sentido para el gasto ordinario, porqu e muchas veces tenemos partidos muy ricos con una actividad muy pobre”, dijo el líder parlamentario, quien los partidos sólo salen cuando hay campañas.