IMSS abre todas sus clínicas este fin de semana para campaña masiva de vacunación contra el sarampión

Personal médico aplicando vacunas TLAXCALA (J Guadalupe Pérez/J Guadalupe Pérez)

Este sábado 21 y domingo 22 de febrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrirá todas sus instalaciones con el fin de llevar a cabo una jornada intensiva de vacunación contra el sarampión en todo el país.

Así lo anunció el director general del instituto, Zoé Robledo, quien, ante el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a redoblar esfuerzos en materia de vacunación, informó que se desplegará un operativo nacional en el que participarán más de 11 mil servidores públicos, entre personal médico, de enfermería, operativo y administrativo.

Robledo afirmó que vacunarse es un derecho, además de ser la mejor herramienta para protegernos del sarampión. Por ello, este fin de semana el IMSS estará atendiendo a personas en todo el país para garantizar que nadie se quede sin su vacuna, por lo tanto no es necesario estar afiliado al instituto para recibir la dosis, pues, como recalcó Robledo, la vacuna contra el sarampión es universal, gratuita y segura, y se aplicará tanto a derechohabientes como a personas sin seguridad social.

También se indicó que habrá trato prioritario para las infancias desde los seis meses a 12 años que no hayan recibido la vacuna o que tengan pendiente la dosis de refuerzo. Asimismo, se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Vacunación. Las autoridades recordaron que quienes ya cuentan con su esquema completo no requieren una nueva aplicación.

Si tienes dudas sobre dónde vacunarte, se implementó un portal oficial en el que puedes ubicar el punto de vacunación más cercano. Ahí encontrarás la dirección y los horarios, que serán aproximadamente de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche:https://dondemevacuno.salud.gob.mx/

“Este fin de semana todo el IMSS, en todos lados, de ocho a ocho vacunando a todas y todos; así, juntos y vacunados, le vamos a pintar la raya al sarampión”, subrayó.