Más de 1.2 millones de jóvenes de todo el país rehabilitan más de 10 mil canchas y espacios deportivos

Más de un millón de jóvenes de todo el país participaron en la rehabilitación y recuperación de espacios deportivos (Especial)

Rumbo al Mundial Social 2026 — Unidos en una sola voz y con un solo objetivo, más de un millón 200 mil jóvenes de todo el país participaron en la Jornada Nacional de Tequios en Espacios Deportivos: Deporte para Todas y Todos, convocado por el Gobierno Federal a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), para recuperar espacios deportivos como parte de las actividades rumbo al Mundial Social 2026.

En los 32 estados del país, de norte a sur se intervinieron de manera simultánea más de 10,000 espacios deportivos en más de 1,300 municipios, donde en las calles, colonias y barrios se llenaron de brochas, rodillos y cubetas de pintura, además de que parques, unidades deportivas y plazas públicas fueron limpiadas, pintadas y rehabilitadas por los jóvenes, marcando una transformación visible en miles de comunidades.

La jornada destacó por el ímpetu de los jóvenes que participaron en actividades donde se trazaron nuevas líneas en canchas de fútbol y basquetbol, se repararon porterías y tableros, se pintaron gradas y bardas y se pintaron murales que hoy reflejan identidad y apropiación del espacio público.

Donde antes había deterioro, hoy hay espacios listos para el juego y la convivencia. La jornada mostró organización y capacidad para transformar el entorno desde las propias comunidades.

Las actividades son parte de la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones

Las actividades en las que participó el contingente juvenil es parte de la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, impulsada por el Gobierno Federal y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

PLAN MICHOACÁN

Esta jornada se realiza en coordinación con la Secretaría de Educación Pública —a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Subsecretaría de Educación Superior—, la Secretaría de Gobernación, el Tecnológico Nacional de México, las escuelas normales del país, así como con institutos de juventud estatales y municipales. Más allá de promover el deporte, esta jornada evidenció la fuerza colectiva para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de vida en barrios y colonias.

En Michoacán como del Plan Michoacán, la entidad registró más de 800 puntos intervenidos y espacios recuperados a nivel nacional. Asimismo, el Estado de México concentró una de las cifras más altas de participación.

En Puebla donde se realizaron eventos simultáneos en la capital y municipios conurbados, con brigadas juveniles rehabilitando canchas y pintando murales comunitarios.

En Guerrero, municipios de la región Norte y la Costa Chica recuperaron espacios que llevaban años en desuso, mientras que en Tabasco e Hidalgo se intervinieron unidades deportivas en Villahermosa, el Valle del Mezquital y zonas metropolitanas, mostrando una participación constante y organizada.

La participación y convivencia, parte de la jornada para rehabilitar espacios deportivos

VARIOS FRENTES

La misma tónica se registró en Veracruz, con actividades tanto en el puerto como en municipios del centro y sur del estado; en Jalisco se trabajó en la zona metropolitana de Guadalajara y en el interior; en Nuevo León, jóvenes del área metropolitana y del norte rehabilitaron parques y canchas; y en Chiapas, distintos municipios se sumaron con trabajos comunitarios que devolvieron vida a espacios públicos que hoy vuelven a ser puntos de encuentro para la comunidad.

Se intervinieron más de 10,000 espacios en más de 1,300 municipios de todo el país

Después de esta jornada, el siguiente paso es claro: mantener vivos los espacios recuperados. El próximo 26 de marzo se realizará la Jornada Nacional de Cascaritas y Concursos de Dominadas en las mismas canchas rehabilitadas.

El registro abrirá el 23 de febrero. La meta es que estos más de 10,000 espacios sigan activos, llenos de juego, deporte y participación comunitaria, y que la participación continúe creciendo en las próximas actividades.

