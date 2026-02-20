Sheinbaum buscará que nuevo presidente peruano otorgue salvoconducto a ex-primera ministra

BETSSY CHAVEZ

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó este viernes que su Gobierno tratará de que el nuevo pesidente interino de Perú, José María Balcázar, otorgue el salvoconducto a la ex-primera ministra Betssy Chávez, asilada en la embajada mexicana en Lima, para que pueda viajar hasta México.

“No se ha podido dar el salvoconducto para que pueda llegar a México. Entonces ahora con el nuevo presidente vamos a retomar a ver si se pueda dar ese salvoconducto”, indicó en la Mañanera desde Guanajuato.

Chávez, aliada del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), se encuentra refugiada en la embajada mexicana de Lima, lo cual ocasionó la ruptura de relaciones entre ambos países.

Ahora, con el nombramiento de Balcázar, del mismo partido de Castillo, Sheinbaum expuso que van a “retomar” la solicitud del salvoconducto, hasta ahora denegado y reiteró su deseo de que el exgobernante peruano “pueda salir de su detención”.

Sobre la situación de Castillo, condenado a once años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, la mandataria detsacó la posición de México de que su detención “no tiene razón de ser”, asegurando que “siempre hubo mucha discriminación” por su condición de indígena.

Asimismo, recordó que fue arrestado cuando se dirigía al edificio diplomático mexicano en Lima, algo sobre lo que reiteró su rechazo porque la posición de su Gobierno es que “se hubiera permitido” que pudiera llegar a la embajada.

México y Perú han mantenido relaciones diplomáticas y comerciales relevantes dentro de América Latina, y ambos países forman parte de mecanismos regionales como la Alianza del Pacífico, aunque la cooperación bilateral se ha visto limitada desde la crisis política peruana de finales de 2022.

El Congreso de Perú eligió el miércoles a Balcázar, de 83 años, como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales.