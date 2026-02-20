Ya lo confirmó el SAT: estos son los gastos deducibles que pueden hacerte pagar menos impuestos en tu declaración anual de 2026

Cada año fiscal trae consigo la misma pregunta entre contribuyentes: ¿cómo reducir los impuestos de forma legal? La respuesta está en las deducciones personales, un mecanismo que permite disminuir los ingresos acumulables y, a su vez, el monto a pagar al fisco.

En México, la declaración anual de personas físicas se presenta en abril, y es en este proceso donde entran en juego los gastos deducibles, siempre que cumplan requisitos como contar con comprobantes fiscales válidos.

Lista de gastos deducibles del SAT en 2026

El catálogo de deducciones incluye rubros clave relacionados con salud, educación y previsión financiera. Estos son los más relevantes:

Gastos de salud

Entre los conceptos deducibles destacan:

Honorarios médicos, dentales y psicológicos

Gastos hospitalarios y estudios clínicos

Prótesis, rehabilitación y enfermería

Lentes graduados (con límite establecido)

Estos servicios deben ser prestados por profesionales con título y respaldados por factura electrónica para ser válidos.

Educación

También pueden deducirse pagos vinculados a la formación académica:

Colegiaturas con topes según nivel escolar

Transporte escolar obligatorio

Estos gastos ayudan a reducir la base gravable siempre que se cumplan los requisitos fiscales correspondientes.

Vivienda, ahorro y previsión

Otros conceptos que entran en la lista incluyen:

Intereses reales de créditos hipotecarios

Aportaciones voluntarias al retiro o cuentas de ahorro

Primas de seguros de gastos médicos

Donativos a instituciones autorizadas

Gastos funerarios

Todos forman parte de las deducciones personales reconocidas por la autoridad fiscal.

Límites y reglas

Aunque la lista es amplia, el SAT establece topes. El monto total deducible no puede exceder el menor entre el 15 % de los ingresos anuales o el equivalente a cinco UMAs anuales, salvo casos específicos como discapacidad.

Además, para que un gasto sea válido es indispensable:

Pagarlo con medios electrónicos

Contar con factura correcta con RFC

Registrar el concepto adecuado

Sin estos elementos, la deducción puede ser rechazada.

Qué gastos NO son deducibles de acuerdo con el SAT

No todo gasto cotidiano puede incluirse. Por ejemplo:

Medicinas compradas en farmacia sin hospitalización

Consumos en cafeterías de hospitales

Gastos sin comprobante fiscal

Conocer estas exclusiones evita errores comunes al presentar la declaración.

¿Cómo las deducciones pueden significar un saldo a favor?

Aplicar correctamente las deducciones no solo reduce impuestos, también puede generar una devolución. Esto ocurre cuando los gastos deducibles superan el cálculo del impuesto anual, por lo que el SAT puede regresar dinero al contribuyente.

La declaración anual 2026 no tiene por qué ser un trámite confuso. Entender qué gastos son deducibles permite optimizar las finanzas personales y aprovechar beneficios fiscales diseñados para aliviar la carga tributaria.