El PVEM tiene que ir contra el “riesgo de nuestra extinción”, como especie humana: Bolaños-Cacho

CDMX — El vicepresidente de la Mesa Directiva en San Lázaro calificó como terca a su bancada para impulsar leyes, que se han aprobado en el Congreso de la Unión, en beneficio de los mexicanos en materia ambiental, “agenda que se pone en peligro de extinción”

El PVEM tiene una ambiciosa agenda legislativa medioambiental, que se tiene que defender contra el “riesgo de nuestra extinción, como especie humana”, y ese es el papel del servicio público, porque estar en política no es colgar pendones o defender a un partido. El servicio público es cambiar vidas, aseveró el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños.

El legislador oaxaqueño, quien se dijo que es “joven, pero no tan joven”, señaló que las bancadas del PVEM en San Lázaro y en el Senado han presentado iniciativas de reformas de diversas leyes, y aunque su impacto no es en lo inmediato para los ciudadanos, sí hay un trabajo que vela por políticas contra el cambio climático, por ejemplo.

Sin embargo, admitió que hoy la política está mal vista, y se ha perdido el rumbo de la seriedad cuando se participa en política.

“Y sí, política significa seriedad, responsabilidad, sentido social, pero también significa tolerancia. Yo no soy de los que cree que cuando uno está representando a un movimiento o a un partido se deban de descalificar a todas las demás voces. Yo creo que se deben respetar todas las posturas y al final el que se mantiene es quien defiende sus argumentos”, dijo Raúl Bolaños-Cacho.

En el marco de la reforma electoral que está próxima a discutirse en el Congreso de la Unión, y que plantea la reducción de legisladores por la vía plurinominal -de la que nunca hizo mención al participar en un seminario de jóvenes, no tan jóvenes-, el diputado del Partido Verde destacó que tiene el “honor” de ser el legislador más votado por el Distrito 8 de Oaxaca, y eso lo obliga a acudir a la Cámara de Diputados.

“La naturaleza no nos necesita para vivir, pero nosotros sí la necesitamos para sobrevivir. Y si nosotros no tomamos cartas en el asunto para cuidar lo que nos permite vivir, crecer, disfrutar de nuestras hijas e hijos, lo que está en riesgo es nuestra extinción como especie humana. Y hay que decirlo, a veces muchos gobiernos, por la misma dinámica de estar atendiendo muchas crisis, se les olvida lo importante que es cuidar el agua o lo importante que es acabar con la pobreza, y están atendiendo más crisis, (o) implementando políticas públicas que realmente funcionen para la ciudadanía. Yo soy de los que cree que lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en la Cámara de Diputados no debe tener un impacto inmediato, sino sembrar la semilla.

Y pidió a los jóvenes que defiendan sus intereses, de cualquier tema, porque México necesita de políticos que no se “achican”: