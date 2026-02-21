Libros gratis en Guadalajara: FCE regalará miles a jóvenes; fecha y horario

FCE regala miles de libros a jóvenes: Hora y fecha para obtener el tuyo (Pexels)

La librería del Fondo de Cultura Económica de Guadalajara regalará miles de libros a jóvenes de entre 15 y 30 años como parte de la colección “25 para el 25”, una iniciativa que busca acercar la literatura a millones de jóvenes latinoamericanos.

Entre los ejemplares se encuentran obras de autores y autoras de la talla de Mario Benedetti, Amparo Dávila, Nona Fernández, Eduardo Galeano, Juan Carlos Onetti, entre otros.

¡Aquí te decimos cuándo y dónde conseguir el tuyo!

FCE regala miles de libros a jóvenes: Fecha y horario

La cita para encontrarte con alguno de los libros que la Librería del Fondo de Cultura Económica de Guadalajara tiene para ti será el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Esta iniciativa forma parte del programa que busca distribuir gratuitamente más de 2 millones 500 mil ejemplares en América Latina.





FCE “25 para el 25”: ¿Dónde puedo conseguir un libro gratis?

“25 para el 25” es un programa de difusión a nivel nacional que recopila entre 25 y 28 obras de diversos autores y autoras, entre los que se incluyen predecesores del boom latinoamericano.

En el caso de Guadalajara, la sede del FCE que regalará miles de libros a jóvenes de 15 a 30 años será la ubicada en Av. Chapultepec 198, Colonia Americana.

Entre el compilado de obras curadas por el organismo se encuentran títulos como Operación Carlota, obra de Gabriel García Márquez titulada en honor a Carlota, una esclava rebelde africana en Cuba en 1843; Cómo tirar contra la muerte, de Juan Gelman, y retratos biográficos como La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara, del escritor uruguayo Eduardo Galeano.