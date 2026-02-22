Detienen a 15 generadores de violencia en Tapachula

Detenidos en Tapachula, Chiapas

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó que en seguimiento de varias denuncias ciudadanas en Tapachula, Chiapas, fueron detenidos 15 generadores de violencia.

Las acciones de seguridad fueron encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Chiapas, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chiapas; Secretaría de la Defensa; Secretaría de Marina; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y de la Fiscalía General de la República.

En el operativo fueron asegurada 15 armas largas, diversas dosis de droga, nueve vehículos entre los que se encuentran una motocicleta italika, una Jeep Rubicón, una Ford Expedition, una Volkswagen Tiguan, una Toyota Camry, un taxi, Toyota Camry, Ford Expedition.

Se confirmó que los detenidos fueron identificados como Víctor “N”, Gabriel “N”, Iván “N”, Noé “N”, Moisés “N”, Jersoon “N”, Jhon “N”, Humberto “N”, Roberto “N”, Héctor “N”, Dáymel “N”, Francisco “N”, Diego “N”, David “N” y un menor de edad cuya identidad fue reservada.

Harfuch agradeció al Gobernador del estado, Eduardo Ramírez, por su coordinación estrecha en materia de seguridad.

Además se informó que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes.