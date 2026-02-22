Emite alertas Concanaco a turistas y comerciantes ante violencia tras muerte de el “Mencho”

Diversos vehículos fueron incendiados para bloquear carreteras en diversos puntos del país sobre todo en Jalisco.

Con la violencia desbordada y bloqueos carreteros que se registran en diversos puntos del país, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) recomendó a los turistas mantenerse resguardados en sus hoteles y a los comerciantes limitar traslados no esenciales e implementar acciones preventivas.

La Concanaco activó un esquema de monitoreo y coordinación territorial con las Cámaras de comercio y autoridades de seguridad para emitir recomendaciones preventivas.

Entre las recomendaciones solicitó no acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados; permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales.

Asimismo atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales; reportar emergencias al 911 y en zonas turísticas, se recomienda a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso.

“Se han recibido reportes en verificación en Nayarit, Tamaulipas, Oaxaca y en la región del Bajío, particularmente en León, Irapuato y Silao, por lo que la Confederación mantiene comunicación permanente con las Cámaras de comercio locales y autoridades estatales para dar seguimiento puntual a la situación”, dijo el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre.

En la zona antes mencionada se cuenta con la presencia de más de 80 Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, que mantienen comunicación activa y permanente para el intercambio de información y la atención oportuna a empresas y negocios familiares.

Para los empresarios, las recomendaciones son verificar el estatus de carreteras y rutas logísticas antes de realizar traslados; activar protocolos internos de continuidad operativa y ajustes preventivos y mantener comunicación con su Cámara local para canalizar incidencias y recibir información verificada.

“Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y la continuidad ordenada de la actividad económica. Actuamos con responsabilidad institucional y en coordinación permanente con autoridades y Cámaras de comercio en territorio. Hacemos un llamado a la prudencia y a atender exclusivamente información oficial”, señaló Octavio de la Torre.

La Confederación sostiene comunicación institucional con las Secretarías de Seguridad Pública estatales y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, encabezada por el secretario Omar García Harfuch, con el objetivo de facilitar información verificada al sector empresarial y a la ciudadanía, evitando la difusión de versiones no confirmadas.