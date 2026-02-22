Nacional

Recomendó a los turistas mantenerse resguardados en sus hoteles y a los comerciantes limitar traslados no esenciales e implementar acciones preventivas.

Emite alertas Concanaco a turistas y comerciantes ante violencia tras muerte de el “Mencho”

Por Alejandro Páez
Diversos vehículos fueron incendiados para bloquear carreteras en diversos puntos del país sobre todo en Jalisco.

Con la violencia desbordada y bloqueos carreteros que se registran en diversos puntos del país, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) recomendó a los turistas mantenerse resguardados en sus hoteles y a los comerciantes limitar traslados no esenciales e implementar acciones preventivas.

La Concanaco activó un esquema de monitoreo y coordinación territorial con las Cámaras de comercio y autoridades de seguridad para emitir recomendaciones preventivas.

Entre las recomendaciones solicitó no acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados; permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales.

Asimismo atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y municipales; reportar emergencias al 911 y en zonas turísticas, se recomienda a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso.

“Se han recibido reportes en verificación en Nayarit, Tamaulipas, Oaxaca y en la región del Bajío, particularmente en León, Irapuato y Silao, por lo que la Confederación mantiene comunicación permanente con las Cámaras de comercio locales y autoridades estatales para dar seguimiento puntual a la situación”, dijo el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre.

En la zona antes mencionada se cuenta con la presencia de más de 80 Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, que mantienen comunicación activa y permanente para el intercambio de información y la atención oportuna a empresas y negocios familiares.

Para los empresarios, las recomendaciones son verificar el estatus de carreteras y rutas logísticas antes de realizar traslados; activar protocolos internos de continuidad operativa y ajustes preventivos y mantener comunicación con su Cámara local para canalizar incidencias y recibir información verificada.

“Nuestra prioridad es la seguridad de las personas y la continuidad ordenada de la actividad económica. Actuamos con responsabilidad institucional y en coordinación permanente con autoridades y Cámaras de comercio en territorio. Hacemos un llamado a la prudencia y a atender exclusivamente información oficial”, señaló Octavio de la Torre.

La Confederación sostiene comunicación institucional con las Secretarías de Seguridad Pública estatales y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, encabezada por el secretario Omar García Harfuch, con el objetivo de facilitar información verificada al sector empresarial y a la ciudadanía, evitando la difusión de versiones no confirmadas.

