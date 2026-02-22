Programas de Bienestar, un derecho constitucional, resultado de la lucha del pueblo

Programas de Bienestar en Coahuila La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel enfatizó que más de 600,000 coahuilenses reciben un apoyo o un programa de Bienestar, con beneficios a adultos mayores, quienes viven una vejez digna o 70 mil beneficiarias de la pensión para mujeres

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel enfatizó que los programas de Bienestar “son un derecho Constitucional, lo que debe hacernos sentir orgullosos porque es resultado de la lucha del pueblo”.

Estos programas, subrayó cuenta a la fecha con 13.5 millones de personas, quienes salieron de la pobreza, debemos seguir trabajando para que cada vez más nuestras personas adultas mayores mujeres niñas niños y campesinos vivan mejor, enfatizó.

Durante su intervención en el marco del evento “Programas Sociales”, en San Pedro, en el estado de Coahuila, encabezado por la jefa del Ejecutivo Federal, Sheinbaum Pardo, quien estuvo acompañada por varios integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por el gobernador de la entidad, de extracción priista, Manolo Jiménez, la secretaria enfatizó que

en Coahuila más de 600,000 coahuilenses reciben un apoyo o un programa de bienestar los adultos mayores viven una vejez digna, las mujeres reciben una pensión para su bienestar nuestra presidenta hizo el compromiso con todas las mujeres por eso esta pensión en Coahuila la reciben ya 70,000 mujeres son 3,100 bimestrales.

Asimismo, recordó la entrega de la Beca Rita Cetina, para estudiantes de nivel secundaria de escuelas públicas, “y este año se va a avanzar para que los niños de nivel primaria reciban un apoyo”.

También enfatizó que personas adultos mayores y personas que viven con algún tipo de discapacidad, ya están siendo visitadas en sus domicilios, con el objetivo de verificar su estado de salud, y darles seguimiento a fin de procurar que vivan mejor a través del programa Salud Casa por Casa”, con visitas domiciliarias a la fecha de 11 millones de hogares.

“La Presidenta cumple el compromiso que hizo cuando llegó a la presidencia de la República, desde la cuna de la revolución mexicana aquí en Coahuila donde nació la lucha por la democracia y la justicia reafirmamos que vamos a seguir trabajando por el bienestar del pueblo de México sin distingos porque hoy es un derecho de todas y todos los mexicanos”, estableció.