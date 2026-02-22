Se registran bloqueos en Puebla tras la detención del Mencho

Elementos de la Guardia Nacional liberan paso de la carretera México-Puebla

Autoridades locales reportan múltiples bloqueos en autopistas que conectan a Puebla tras las acciones en Jalisco por la detención de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En la autopista México-Puebla, sujetos armados bloquearon el paso con una unidad de transporte público incendiada, con sentido a San Martín Texmelucan, altura del kilómetro 112.

El paso fue librado por elementos de la Guardia Nacional quienes descartaron que se registrarán heridos en el hecho.

También se registraron bloqueos en ambos sentidos de la autopista Puebla-Orizaba, a la altura de Quecholac, provocados por el incendio de múltiples vehículos en la pista.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que se ha reforzado la presencia operativa de elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional y Policías Municipales, mediante patrullajes terrestres, vigilancia aérea y labores de inteligencia.

De acuerdo con el municado de la dependencia estatal, estas labores responden a “los recientes hechos de violencia registrados en otras entidades del país”. Por lo que se exhortó a la población a mantener la calma y a informarse únicamente por medios oficiales.