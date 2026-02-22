Sheinbaum ante detención del Mencho: insiste que hay actividades normales en mayor parte del territorio

Claudia Sheinbaum (Mario Jasso)

Mediante su cuenta de X, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo de las instituciones de seguridad en el operativo realizado el día de hoy en Jalisco que derivó en la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, mejor conocido como “El Mencho”.

En su mensaje, la mandataria confirmó que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados“.

Señaló que las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente, e insistió en que en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad.

“Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad“, escribió la mandataria nacional.