¿Abren los bancos hoy 23 de febrero en Jalisco?: sucursales cierran por ola de violencia tras la muerte del ‘Mencho’

Bancos cerrados Los bancos estarán cerrando el día de hoy en Jalisco y algunas partes de la República Mexicana. (Mireya Novo)

Este fin de semana se dio el abatimiento de Nemecio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que provocó una serie de reacciones violentas por parte de celular de este grupo del crimen organizado en diferentes estados del país. Múltiples entidades se vieron afectadas por narcobloqueos, enfrentamientos armados e incendios a establecimientos. Ante esta situación, las sucursales de diferentes bancos informaron que estarán limitando sus operaciones.

¿Qué bancos cierran este lunes 23 de febrero y en qué estados?

Durante este domingo 22 de febrero, varios estados de la República, donde el CJNG tiene presencia y operaciones, vivieron horas de incertidumbre e inseguridad tras la muerte de “El Mencho”, señalado como el criminal más buscado de todo el mundo. Jalisco, principal sede de este grupo criminal fue la zona donde hubo mayores actos de autos incendiados, bloqueos carreteros y quema de locales. Aunque las autoridades federales ya se encuentran trabajando para pacificar la situación, se ha recomendado a la población civil guardar resguardo.

Por su parte, las sucursales bancarias han optado por permanecer cerradas el día de hoy en Jalisco y en otras partes del país.

BBVA

Todas las sucursales del estado de Jalisco estarán cerradas. Se espera que en otros estados también se cierren, pero no se ha informado con exactitud.

Banorte

Cerrarán todas las sucursales en Jalisco. En Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y Nayarit estarán trabajando a partir de las 11:00 horas.

Santander

Todas las de Jalisco estarán cerradas así como algunas de Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit.

Banamex

Cerradas todas las sucursales del estado de Jalisco.

Banco del Bienestar

Aunque no se ha informado oficialmente del cierre de sucursales, el Gabinete de Seguridad informó que, durante este domingo, fueron atacadas sucursales en estados como Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Estado de México y Guanajuato.

Ante la ausencia de servicio en las sucu raseles presenciales, se recomienda a la población utilizar las aplicaciones móviles y la banca en línea para realizar operaciones. También, se recomienda consultar siempre los canales oficiales de comunicación de las autoridades de seguridad.