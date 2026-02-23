Así se vio desde el aire la cabaña donde estaba El Mencho antes de ser abatido

Vista aérea de la cabaña de El Mencho La Secretaría de la Defensa Nacional compartió una imagen del lugar donde se resguardaba el líder del CJNG previo al operativo.

Luego del operativo que culminó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, las autoridades continúan dando detalles de las acciones que terminaron en la muerte del líder del CJNG. Uno de las elementos fue la vigilancia por aire, mismas que mostraron desde las alturas el lugar donde se ocultaba El Mencho previo a la llegada de los elementos del Ejército.

Así fue el operativo donde se abatió a El Mencho

En su reporte oficial presentado durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló cómo ocurrieron los hechos. Explicó que se supo de la localización de Nemesio Oseguera en una cabaña ubicada en Tapalapa, Jalisco.

Ahí, enviaron un dron táctico de seguimiento para corroborar que el capo permanecía en este lugar para más tarde enviar aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. En su informa, revelaron imágenes de cómo lucía el lugar de las alturas y los daños a algunas unidades aéreas de las fuerzas armadas tras el ataque del círculo de seguridad cercano del líder del CJNG cuando huían a una zona boscosa.

Cabaña de El Mencho Un helicóptero tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia tras recibir impactos de bala durante el operativo.

El Mencho murió debido a las lesiones causadas tras el enfrentamiento armado y fueron trasladados a Morelia, Michoacán y posteriormente a la Ciudad de México, donde la FRG corroboró la identidad del narcotraficante.