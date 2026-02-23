Una novia y un alfil permitieron ubicar y atacar al Mencho

Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho (Rastreo de redes/EFE)

El secretario de la Defensa Nacional, General Trevilla Trejo, dio a conocer cómo fue la operación que culminó con la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Trevilla, reafirmó que la operación fue planeada por la Secretaría de la Defensa con inteligencia militar central el información complementaria de las instituciones del Gabinete de Seguridad y de instituciones de Estados Unidos.

De acuerdo con el Secretario, con esta información se realizó un seguimiento a la red de vínculos del Mencho, como parte de estos trabajos, se ubicó a un hombre de confianza de una pareja sentimental del Mencho, quien el 20 de febrero informó que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa Jalisco donde reunió con Nemesio Oseguer.

Este contacto informó el 21 de febrero, que se retiraría de dicha instalación pero que el Mencho continuaría en ese punto con un círculo de seguridad, donde las autoridades de seguridad ya lo tenían ubicado, por lo que ese mismo día inició el plan de operación para su captura.

La operación de captura fue planeada por el grupo de Fuerzas Especiales y el Grupo de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Se organizó una fuerza operativa constituida en tierra por la Fuerza Especial Conjunta, Fuerzas Especiales y el Grupo de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional; además de la Fuerza Aeromóvil, constituida por 6 helicópteros; y grupos de apoyo aéreo constituido por aviones texanos de la Fuerza Aérea Mexicana.

Estos grupos de elementos de la Defensa, no llegaron directamente a Jalisco, para mantener el factor sorpresa, permanecieron en estados aledaños hasta que llegara el momento de dirigirse hacia su objetivo.

El 22 de febrero, se corrobora la presencia del Mencho en el mismo sitio, por lo que las fuerzas terrestres comienzan su desplazamiento al lugar donde se encontraba para establecer un cerco de seguridad, sin embargo, el personal de CJNG, abrieron fuego en “un ataque muy violento” contra los elementos de las fuerzas especiales, para dar oportunidad a que su líder escapara. En ese enfrentamiento, dos militares resultaron heridos, fallecieron 8 delincuentes, se aseguraron 7 armas largas, 2 lanzacohetes (Un RPG ruso y un blindicide), 8 vehículos y 2 reisers.

El personal militar continuaron su con su misión de captura del líder del CJNG, por lo que establecieron un nuevo cerco cuando intentaba huir, fue localizado entre la maleza acompañado de dos de sus colaboradores, quienes intentaron repeler la operación abriendo fuego contra los elementos de las fuerzas especiales. Se les aseguraron 3 armas largas, 2 cortas, 1 lanzacohetes, granadas, cargadores y cartuchos.

Cuando los militares repelieron el ataque, el Mencho y sus dos colaboradores resultaron heridos al igual que un militar, así que se ordenó su traslado vía aérea a la capital de Jalisco para que recibiera atención médica ya que el personal de sanidad determinó que los miembros del CJNG se encontraban muy graves. Sin embargo, los delincuentes perdieron la vida mientras eran trasladados, por lo que en su lugar, se ordenó su traslado a la Ciudad de México, desde el aeropuerto de Morelia Michoacán, donde se encontraba un avión Caza de la Fuerza Aérea.

El General Trevilla señaló que esta decisión fue tomada ya que no era conveniente que se continuara con el traslado de los cuerpos a Guadalajara por el riesgo que podía correrse con la acciones violentas que podía retomar el grupo delincuencial en el estado.

Confirmó que el domingo en la tarde todo comenzó a volver a la normalidad, pero continuaron con el despliegue de personal de fuerzas especiales en el estado; se concentrarán efectivos militares desde el centro del país y estados aledaños a Jalisco para juntar un total de 2 mil 500 efectivos, aunados a los 7 mil efectivos que ya se encontraban en el estado para tener un efecto disuasivo.

Trevilla Trejo, visiblemente afectado, ofreció condolencias para las familias de los elementos que perdieron la vida en esta operación, y reconoció la personal militar “que realizó una operación exitosa, se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión, y se demostró la fortaleza del Estado mexicano”, expresó el General.