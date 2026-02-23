Empresas aguacateras de Michoacán paran labores hasta nuevo aviso

En 10 municipios de Michoacán paran labores trabajadores del gremio aguacatero hasta nuevo aviso (Archivo/Cuartoscuro)

Incertidumbre — Horas después de conocerse la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México AC (APEAM), comunicó que para evitar ser blanco de agresiones por este suceso, anunció la suspensión temporal de todas las actividades de corte y embarque del fruto en Michoacán.

El gremio aguacatero subraya a través de un oficio dirigido a los asociados del sector, que tras los sucesos registrados como la quema de vehículos y bloqueos carreteros, personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no realizará ninguna de sus labores de supervisión, por lo que las cuadrillas de corte, jornaleros, transporte y empacadoras no se presentarán a laborar hasta nuevo aviso, atendiendo las alertas emitidas por autoridades estatales.

La medida busca resguardar la seguridad del personal de campo, cuadrillas, camiones de corte y trabajadores de empaque, ante el clima de incertidumbre generado por los acontecimientos.

Empresarios del sector aguacatero destacan que el paro temporal impacta a más de 35 mil productores afiliados y 92 empacadoras, cuyas operaciones se concentran principalmente en el municipio de Uruapan, aunque también el aviso se hizo llegar a empresarios de Tancítaro, Ario, Salvador Escalante, Tacámbaro, Peribán, Nuevo Parangaricutiro, Los Reyes, Turicato y Tingüindín.

Asimismo, el gobierno de Michoacán informó que hasta nuevo aviso, además del paro de actividades en el sector aguacatero, también de manera preventiva y provisional se suspendió el transporte público en ciudades como Morelia, Zamora y Lázaro Cárdenas.

la suspensión de clases en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas, incluyendo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que anunció la interrupción de actividades académicas hasta nuevo aviso.

En este contexto, se instó a las autoridades de los 113 municipios michoacanos cancelar todas las celebraciones, ferias y eventos masivos, en tanto que tiendas de conveniencia y algunos supermercados cerraron sus puertas este lunes como medida de seguridad.

