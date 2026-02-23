¿Habrá clases este martes 24 de febrero en Jalisco? Información oficial de la SEP

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó que las clases presenciales se reanudarán hasta el miércoles 25 de febrero en planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior en el estado.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido en Guadalajara el lunes 23 de febrero, este martes 24 de febrero no habrá clases presenciales en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema estatal.
Estimadas familias, les informo que a partir de este miércoles 25 de febrero se reanudan las clases presenciales en los planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior Docente a cargo de la Secretaría de Educación Jalisco, así como para las instituciones de Educación… pic.twitter.com/J3HrMwJZp8— Juan Carlos Flores Miramontes (@JCFloresMiramon) February 24, 2026
¿Qué pasará el martes 24 de febrero?
Las autoridades detallaron que:
• Las actividades académicas presenciales regresan el miércoles 25 de febrero.
• El martes 24 únicamente se reanudan servicios administrativos en oficinas centrales y delegaciones regionales, en su horario habitual.
La medida aplica para planteles a cargo del Gobierno del Estado, con el objetivo de garantizar un regreso seguro y ordenado a las aulas.
Por su parte, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco (SICyT) confirmó que las Instituciones de Educación Superior retomarán actividades presenciales también el miércoles 25 de febrero.