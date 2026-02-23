Luego del operativo contra El CJNG, Ebrard ve al país en “un muy buen momento” en seguridad, economía y comercio

Marcelo Ebrard El secretario de Economía, dijo que el país gana respeto en seguridad y también ventajas en el terreno económico y comercial, incluido un ajuste arancelario favorable

Luego del lanzamiento de la Plataforma InnovaFest 2026, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fue cuestionado sobre el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, asegurando que el hecho colocó a México en una posición sólida frente a la comunidad internacional, tanto en seguridad como en economía.

Ebrard señaló que la decisión de ir contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) generó confianza y reconocimiento fuera del país. Afirmó que esta acción demuestra que en México se hace cumplir la ley y que el Estado cuenta con instituciones fuertes, particularmente las fuerzas armadas y el gabinete de seguridad.

El funcionario reconoció de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum por la determinación tomada, y dijo sentirse orgulloso de formar parte de su gobierno. También destacó el papel del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa y de las áreas de seguridad que participaron en el operativo.

Durante su mensaje, Ebrard expresó solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida durante la operación. Señaló que se trató de un sacrificio en la defensa del país y recordó que incluso solicitó un minuto de silencio en su intervención pública.

Al hablar del impacto concreto de esta acción, explicó que primero se refleja en el ámbito de la seguridad, pero que también tiene efectos positivos en la economía y el comercio.

“...Primero de seguridad y después económica y comercial. Hay un gran respeto en toda la región internacional. Estuve ayer siguiendo todos los comentarios, mis colegas en Estados Unidos también me hicieron saber su reconocimiento, su felicitación a la presidenta”, comentó.

México pasará de 25% en arancelas a solo 15%

Posteriormente se le pregunto sobre el tema arancelario y explicó que México salió beneficiado. Detalló que los productos que no cumplen con el tratado de libre comercio pasaron de pagar un arancel del 25 por ciento a uno del 15 por ciento. En palabras sencillas, dijo, hoy se paga menos que hace apenas unos días.

Finalmente, subrayó que México mantiene una posición ventajosa frente a otros países exportadores, ya que, en proporción a lo que se exporta y a lo que se paga en impuestos, el país se mantiene entre los que enfrentan menores cargas, lo que consideró una señal positiva para la economía nacional.