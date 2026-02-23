Panorama general en México: así fueron todas las afectaciones tras la muerte del Mencho

Carreteras bloqueadas Las carreteras regresan a la normalidad, pero múltiples centrales camioneras han cancelado y pospuesto viajes por cuestiones de seguridad. (Carlos Alberto Carbajal)

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes durante un operativo militar fue celebrado por las autoridades federales al tratarse del criminal más buscado del mundo. Sin embargo, las reacciones que ocurrieron horas después por parte de grupos ligados al crimen organizado dejaron diferentes afectaciones que se mantienen este lunes 23 de febrero en diferentes partes del país.

Clases suspendidas: ¿En qué estados cerraron las escuelas?

Como una medida para resguardar a la población, particularmente a los sectores más jóvenes, nueve estados de la República Mexicana optaron por suspender las clases desde nivel básico hasta universidad. Aunque la mayor parte de las reacciones ya fueron controladas, las autoridades optaron por priorizar la seguridad de la ciudadanía y mantener los centros educativos cerrados en:

Jalisco

Michoacán

Querétaro

Colima

Baja California

Guanajuato

¿Cómo siguen las carreteras este lunes 23 de febrero?

Otro de los principales problemas durante la ola de violencia fueron los macrobloqueos ocurridos tras el operativo que terminó en la muerte de El Mencho. De acuerdo con el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fueron un total de 85 bloqueos de carreteras federales los que se hicieron por miembros del crimen organizado. No obstante, tras el trabajo de las autoridades en conjunto con la Guardia Nacional, todas las vialidades ya volvieron a la normalidad, aunque se mantiene la presencia de elementos militares por precaución.

Centrales de autobuses y vuelos afectados

A pesar de que las carreteras ya se encuentran abiertas, diversas centrales d autobuses también se encuentran operando de forma parcial como medida de precaución. Los viajes a puntos como el Pacífico o el Bajío se encuentran suspendidos temporalmente afectando a miles de pasajeros.

Algunas de estas son:

Central Camionera de Mazatlán (Sinaloa)

Central de Autobuses de Culiacán (Sinaloa)

Central de Autobuses del Norte (Ciudad de México)

Central de Autobuses de Monterrey (Nuevo León)

Se espera que los viajes a puntos cercanos y a los principales estados afectados se puedan reanudar durante el transcurso del día.

Por su parte, el aeropuerto internacional de Guadalajara ha informado que las operaciones se mantienen con regularidad a pesar de las noticias falsas que circularon respecto a presuntos ataques en las instalaciones, versión que fue desmentida por las autoridades. No obstante, es posible que algunos vuelos presenten retrasos o reprogramaciones, por lo que se recomienda estar al pendiente de la información oficial de tu aerolínea.

Deportes y eventos cancelados

También, diferentes eventos se vieron cancelados en diferentes estados del país debido a las reacciones de grupos criminales, entre ellos, el Clásico Femenil entre Chivas y América que estaba programado para el domingo 22 de febrero a las 17:00 horas. Algunos de los más destacados fueron:

Concierto de Kali Uchis en Auditorio Telmex

Actividades en recintos culturales universitarios de la UdeG

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (previsto en el Teatro Degollado) fue reprogramado y no se realizó este domingo.

(previsto en el Teatro Degollado) fue reprogramado y no se realizó este domingo. Partido Tapatío vs Tlaxcala (Liga de Expansión)

Partido Querétaro vs FC Juárez (Liga MX)

Festival del Caballo en Tlajomulco

Recuerda consultar canales oficiales para las posibles reprogramaciones de estos eventos o en caso de ser necesario, solicitar un reembolso.

Bancos cerrados

Por su parte, las sucursales bancarias informaron que para este lunes 23 de febrero, todas permanecerán cerradas en el estado de Jalisco. Así lo confirmaron bancos con mayor presencia en el país como BBVA Banorte, Santander o Banamex. En otros estados también se presentaron algunos cierres o cambios de horarios por seguridad.