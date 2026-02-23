Profeco difunde llamado de Continental Tire de México para reemplazar serie de neumáticos defectuosos

Continental Tire de México llama a reemplazar serie de neumáticos defectuosos (DOMINIC FRASER)

A través de un comunicado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Continental Tire de México anunciaron el reemplazo de neumáticos afectados de General Tire Grabber HTS 60, medida 245/75R17 121/118S.

Este llamado abarca mil 539 neumáticos que se encuentran bajo ciertas condiciones que pueden ocasionar una separación localizada entre la banda de rodamiento y el compuesto base, lo que a su vez provocaría el desprendimiento de la banda, bajo esta situación es probable que el conductor perciba ruidos y vibraciones antes o durante la separación.

El procedimiento se realizará sin costo para las personas que hayan adquirido este producto y se realizará el reembolso correspondiente a los distribuidores.

De igual manera, dio a conocer que detendrá la venta de las llantas afectadas y que, además de publicar el llamado, se pondrá en contacto con quienes las hayan adquirido mediante correo electrónico, vía telefónica y correo postal, para coordinar la inspección y reemplazo.

Las y los interesados que requieran más información pueden buscar a los distribuidores autorizados Continental Tire en el número 800 821 2000, al correo electrónico servicioalcliente@conti.com.mx o en la liga directa https://www.continental-tires.com/mx/es/aboutus/newsroom/continental-anuncia-programa-de-intercambio-voluntariopara-neum/.