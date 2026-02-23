Saldo tras muerte del Mencho: 85 narcobloqueos en 11 estados y 70 detenidos: SSPC

Grupos criminales incendiaron decenas de camiones de carga, transportes y automóviles en diversas carreteas por la muerte del líder del CJNG, el Mencho.

Derivado del operativo donde fue abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera alias el Mencho, se registraron 85 bloqueos en carreteras federales de al menos 11 estados con vehículos incendiados sobre todo en Jalisco que concentró el mayor número, con 18 bloqueos.

Paralelo a ello, 70 personas fueron detenidas en siete estados de la República como resultado de las acciones coordinadas, y que se registraron 27 agresiones armadas contra corporaciones de seguridad, informó el titular de la Secretaria de Seguridad Púbica Ciudadana, Omar García Harfuch

La dependencia aseveró que actualmente no hay reportes de bloqueos activos en ninguna carretera.

Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas también registraron bloqueos aunque en menor medida pues fueron eventos aislados y atendidos de manera inmediata por las fuerzas de seguridad,

García Harfuch explicó que la persecución y abatimiento del Mencho provocó reacciones criminales coordinadas en diversas entidades del país, consistentes en bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos comerciales e instituciones bancarias, así como agresiones armadas contra autoridades.

Dijo que como parte de la respuesta institucional, se instaló de manera inmediata un Centro de Mando, integrado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Gobernación (Segob) y Guardia Nacional, en coordinación permanente con las autoridades estatales, lo que permitió que al finalizar la jornada del domingo ya no se registraran hechos violentos.

El secretario hizo un llamado respetuoso a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en sus instituciones, y reconoció el valor, profesionalismo y compromiso del personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, así como el liderazgo del General Secretario Ricardo Trevilla Trejo y la coordinación de las autoridades participantes.

Ello --agregó--, fueron acciones que permitieron debilitar a una organización criminal de alcance internacional, principal generadora de violencia en el país como los es el CJNG.

Detalló que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad continuarán operando el Centro de Mando instalado y mantendrán informada de manera puntual a la ciudadanía.