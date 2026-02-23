Se solidariza OEA con México tras violencia desatada por muerte del “Mencho”

El secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin abordó la situación en México tras la muerte el "Mencho".

La Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó su solidaridad con México tras el operativo militar que concluyó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, identificado como líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que detonó una jornada violenta en alrededor de 15 estados del país con narcobloqueos, quema de vehículos y terror entre la población.

“Desde la Secretaría General de la OEA seguimos con atención los acontecimientos recientes en México y expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo mexicano frente a los desafíos que enfrentan en su combate a la delincuencia organizada transnacional y el tráfico ilícito de drogas”, aseveró el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin.

A través de sus redes sociales, el funcionario de la OEA, recalcó que el fortalecimiento del Estado de derecho, la cooperación regional y la acción conjunta constituyen “pilares esenciales” para preservar la estabilidad y la paz en las sociedades del continente.

México –agregó--ha sido uno de los socios más activos en esta agenda hemisférica por lo cual le expresó el respaldo y reconocimiento de la Secretaría General en esta tarea.

El funcionario sostuvo que la dimensión del problema para el hemisferio es significativa y requiere respuestas firmes, coordinadas y sostenidas.

Por ello recordó que la OEA, como foro político regional y referente técnico en materia de seguridad multidimensional, ha desarrollado instrumentos, mecanismos y espacios de cooperación para hacer frente a amenazas complejas.

Entre estas acciones mencionó la protección de infraestructuras críticas, el fortalecimiento de capacidades institucionales y el trabajo coordinado contra la delincuencia organizada transnacional y otras amenazas a la seguridad pública.

La reacción dela OEA se realiza en medio de la tensión que prevalece en México tras la muerte del que era considerado el capo más importante de la última década y que contaba con un poder de fuego que buscaba competir con el Ejército mexicano a fin de generar control de grandes regiones con base en el terror.