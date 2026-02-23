Trump sigue inconforme: “¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles!”

Estados Unidos El jefe de la DEA, Dereck Maltz, entrevistado en Fox News tras la muerte del Mencho

Un día después de que el Ejército mexicano abatiera al capo más poderoso, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, la primera reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fue para felicitar a las autoridades mexicanas por el duro golpe contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino para presionar aún más contra los grupos del crimen organizado.

“¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!”, indicó en un mensaje en redes sociales tras hacerse eco de una entrevista del director de la Administración de Control de Drogas, Derek Maltz.

Con este escueto mensaje, el presidente norteamericano reaccionó a la operación contra el Mencho, fallecido cuando estaba siendo trasladado a Ciudad de México.

El mandatario republicano no hizo mención sobre el operativo realizado en Jalisco, ni tan siquiera para felicitar a los agentes de inteligencia estadounidense que facilitaron la ubicación del Mencho.

“Se abre ventana de oportunidad”

Por su parte, el jefe de la DEA advirtió en la entrevista mencionada por Trump que, aunque la muerte del Mencho es un golpe significativo, “el CJNG sigue siendo una organización poderosa y con capacidad de reorganizarse, por lo que la presión debe mantenerse”.

“La desaparición de un líder tan central abre una ventana de oportunidad para que las autoridades mexicanas y estadounidenses intensifiquen la presión sobre el CJNG”, aseguró Maltz.