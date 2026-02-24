“A mí me importa lo que dice el pueblo”: Sheinbaum analiza tomar acciones legales contra Elon Musk por dichos sobre narcogobierno

Claudia Sheinbaum, Elon Musk La presidenta confirmó que su gobierno revisa la posibilidad de emprender acciones legales luego de que el empresario sugiriera que la mandataria actúa bajo órdenes del crimen organizado.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno analiza si procede una acción legal contra el empresario Elon Musk, luego de que este la acusara públicamente de recibir órdenes del crimen organizado por su postura frente a la violencia en el país.

Durante su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum explicó que el tema ya es revisado por el área jurídica, dijo que se está valorando si se inicia algún procedimiento, aunque dejó claro que para ella lo más importante no son las opiniones de personajes públicos, sino lo que piensa la gente sobre el trabajo de su gobierno.

“A mí lo que me importa es lo que dice el pueblo y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo que hacemos todos los días por el bien del país”, recalcó.

La mandataria subrayó que los señalamientos de “narcogobierno” no tienen sustento, sobre todo a la luz de las acciones emprendidas contra el crimen organizado. Aseguró que el desempeño de su administración y de las Fuerzas Armadas es reconocido por la mayoría de la población.

Polémico Tuit de Musk acusando a Sheinbaum de solo repetir lo que “sus jefes del cártel le ordenan decir”

Los comentarios de Musk surgieron después de que reaccionara en la red social X a un video en el que Sheinbaum rechaza volver a una estrategia de “guerra contra el narco”, como la aplicada durante el gobierno de Felipe Calderón. En ese intercambio, el empresario escribió que la presidenta solo repetía lo que “sus jefes del cártel le ordenan decir”.

Ese mensaje fue publicado en medio de la tensión generada por la ola de violencia registrada en México tras el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sheinbaum respondió que esas versiones se caen por sí solas y las calificó como un absurdo. Señaló que su gobierno seguirá concentrado en atender las necesidades del país, escuchar críticas y trabajar, especialmente, en favor de los sectores más vulnerables.

La mandataria insistió en que su administración mantendrá el rumbo marcado por esos principios y reiteró que su prioridad seguirá siendo la opinión y el bienestar de las y los mexicanos.